南北韩联合遗骸发掘项目获联合国制裁豁免

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联合国安理会决定对南北韩遗骸发掘项目给予制裁豁免。由此，该项目进入正式轨道。





南北韩遗骸发掘项目是指南北韩在非军事区（DMZ）联合发掘6.25韩国战争阵亡者遗骸的项目。南北韩去年9月19日在《旨在履行板门店宣言的军事领域协议》中就联合展开该项目达成协议。南北韩联合展开阵亡者遗骸发掘工作的地点为江原道铁原郡非军事区（DMZ）箭头高地一带。箭头高地是海拔281米的丘陵，位于连接南北韩的交通要道，是军事要塞，曾是守护6.25韩国战争最大激战地点白马高地或发动攻击的重要桥头堡。因此，双方为了占据箭头高地展开了激烈战斗，预计不少遗骸被埋藏在此。





在箭头高地曾发生过两大战争。首次战争是联合国军法国大队和中国军1951年10月6日至8日展开的攻防战。当时，由联合国军法国大队防守箭头高地。中国军为了占据有利于占领白马高地的位置，攻击箭头高地，但法国大队成功守住箭头高地，为韩军在白马高地战争中获胜立下了汗马功劳。在此过程中，法国大队47名士兵阵亡，144名士兵受伤。第二次战争发生在《停战协定》签署之前的1953年6月29日至30日、7月6日至11日。韩军第二师团在与中国军的激烈攻防战中，成功守住箭头高地。在此次战争中，韩军212名士兵阵亡，815人受伤，19人失踪。另外，推测有1400多名中国军士兵阵亡。





韩国军当局推测，共有200多名韩军和100多名美军及法国军阵亡者遗骸被埋藏在该地区，另外还有北韩军和中国军阵亡者遗骸。