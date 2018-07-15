研发嚼着用的“固体牙膏”——韩国“salTherapy”公司

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韩国企业的发展给全球经济带来了非常大的变化。今天，我们为大家介绍一家名为“salTherapy”的公司，这是一家生产牙膏固体替代品的公司。今天，我们将与公司总裁扈载宪（音译：호재현）先生一起，聊一聊他们公司。





据韩国统计厅统计，2017年有480万家企业或近80％的韩国公司仅由一人成立。随着经济放缓，市场变得越来越不稳定，越来越多的人选择独自经营，以更好地应对不断变化的市场环境，同时也一直坚守着他们的梦想。出于同样的目的，扈先生开创了自己的事业 在此之前，他曾在日本科技巨头软银的韩国分公司工作。虽然身边的很多人都劝他不要辞去稳定的工作，但他对自己的未来充满信心。





扈先生的父亲扈炳荣（音译：호병용）先生是韩国“Youngjin Green Food”公司的首席执行官，韩国“Youngjin Green Food”公司自1978年以来一直生产和供应食用盐。扈先生从小就见证父亲致力于盐业，并坚持着他的梦想和继承了父亲对盐的热情，用他父亲生产的优质竹盐制成固体牙膏。





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经过深入的研究，扈先生开发出基于竹盐的固体牙膏。他希望新产品完全不含有化学物质，包括化学活性剂。他考虑添加竹盐、蜂胶和木糖醇等天然成分，最终开发出不含水和不含防腐剂的固体牙膏，它也被称为便携式牙膏。韩国“salTherapy”公司的固体牙膏通过了韩国认证机构的危险成分测试。在测试中，产品中未检测到12种有害成分，但制作这种牙膏远非易事。当扈先生于2017年开始开发新产品时，在韩国很少使用咀嚼牙膏，因为人们挤牙膏管很常见。事实上，很难找到生产固体牙膏的工厂。另一个具有挑战性的部分是扈先生必须一遍又一遍地进行测试，以找到口腔保持健康所需的最佳竹盐量，新产品最终在市场上发布。但在早期推广阶段，很少有人想要使用它。





扈先生抓住机会在众筹平台上推出名为“ToothTab”的口香糖牙膏。使用这种新牙膏，首先要在嘴里放一块“ToothTab”。接下来，用户可以咀嚼它，直到它产生气泡，并用牙刷清洁你的牙齿。用户也可以跳过刷牙环节，然后用水冲洗口腔。通过这种方式，用户可以随时随地方便地刷牙。人们可以不与家人或其他人共用同一种牙膏，因此这种固体牙膏更卫生。消费者对固体牙膏的反应迅速且非常积极，它还可以用于漱口。自从首次在“kakakomakers”亮相，这款产品经常售罄。去年，它在越南和泰国的展览会上推出，扈先生正考虑与这些国家的当地买家签订合同。韩国“salTherapy”公司的固体牙膏正在为竹盐和牙膏行业带来重大变化。