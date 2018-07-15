© YONHAP News

从今年年初开始，韩国经济一直令人惴惴不安。去年，韩国经济增长率为2.7％，是6年来增长最慢的一年。自2017年韩国经济增长率达到3.1％以来，韩国经济增长的目标一直是3％，但去年未能达到这一目标水平。今天，我们邀请到了韩国延世大学经济学金正植（音译：김정식）教授，与他共同聊一聊2018年韩国经济缓慢增长的原因，以及未来如何改善这种状况。





虽然去年韩国出口表现强劲，但国内需求急剧下降，特别是建设和企业基础设施投资仍然低迷。由于不利的商业环境，私营企业不愿意进行投资。尽管房地产市场过热，但随着政府减少基础设施投资，建设投资也随之下降。整体国内需求疲软，就业形势严峻，经济增长率降至2％的范围。





韩国央行去年4月份预测2018年经济将增长3％，但7月将预期下调至2.9％，并在3个月后将其下调至2.7％。事实证明，韩国经济在2018年仅仅达到央行10月份预测的2.7％，而出口则增长了4％，是5年来的最高点。尽管出口强劲，但建设和企业投资的下降幅度大于预期。去年建设投资比上一年下降4％，是自1998年亚洲金融危机以来的最大降幅，2018年基础设施投资也下降了1.7％。就业形势更是“令人震惊”。自2009年全球金融危机以来，2018年新增就业人口首次跌破10万以下，而失业人数连续3年徘徊在100万以上。不过，从积极的方面看，韩国去年的人均国民总收入超过3万美元。





由于名义国民总收入的增加以及韩元兑美元汇率相对稳定，韩国人均收入在2018年大幅上升。它表明，尽管增长率大幅下降，但韩国人的收入每年都在增长，去年韩国终于实现了人均国民总收入3万美元。政府应采取有效的经济措施，继续保持这一水平，努力将其提高到4万至5万美元。





人均国民总收入3万美元是许多人用来衡量一个国家财富的指标之一。世界上只有6个人口超过5000万的国家人均国民总收入超过3万美元，包括美国、英国和日本，这些都是经济强国，韩国将成为加入“富豪俱乐部”的第7个国家。然而，由于家庭收入增长相对缓慢，韩国民众几乎感觉不到这一显著的成就。韩国出口是韩国经济增长的主要推动力。今年的出口前景并不乐观，这对出口导向的韩国经济来说不是好消息。





全球贸易环境不断恶化，预计今年韩国出口将遇到困难。在美中之间的贸易战中，许多国家将倾向于贸易保护主义，以推动经济发展。在此背景下，由于近期内存芯片价格一直在下跌，韩国今年的出货量可能会下滑，特别是在半导体出口方面，下滑将更加明显。一些分析师预测韩国2019年的经济增长率将比去年大幅降低，因为出口可能放缓。许多专家还预测，今年建设和基础设施投资将继续保持低迷状态。





韩国本月出现贸易逆差。据韩国关税厅称，韩国1月1日至20日的进出口额分别达257亿美元和273亿美元。令人担忧的是韩国出口出现下降趋势。1月份前20天，韩国出口同比下降14.6％，主要出口产品半导体出货量下降28.8％。韩国对中国的出口占其出口总额的四分之一，在此期间下降了22.5％。去年，中国经济增长放缓至6.6％，是28年来最低的增长，韩国对中国的出口可能在2019年进一步放缓。出口疲软，加上国内需求疲软，韩国经济增长率可能大幅降低。1月24日，韩国央行将韩国今年的经济增长率调整为2.6％，比去年10月的预测值下降了0.1个百分点。那么，该如何防止局势进一步恶化呢？





最重要的是创造更多的就业机会。15至29岁之间的年轻求职者正在经历最糟糕的就业状况，解决青年失业问题至关重要。去年，政府通过向政府机构和上市公司施加压力，创造就业机会，而企业投资的增加对于创造就业机会至关重要。从目前来看，有必要改善企业投资环境，鼓励私营公司扩大投资，以创造更多就业机会，这是今年最重要的任务之一。





1月15日，文在寅总统与大中型企业代表召开会议，要求他们进行更多投资。他还强调，政府将组建一个旨在促进企业投资的投资支持团队。由于政府开支庞大，去年第四季度韩国经济比上一季度增长1％。但年度增长率最终降至2.7％，这反映出财政支出和出口的影响有限。为了在所有这些领域实现增长，韩国应该首先确保韩国工业的综合竞争力。