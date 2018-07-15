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“60年作坊街”

韩国首尔清溪川附近的作坊街原本是吸引韩国国内外游客的著名景区，而最近这里却有400多个店铺被“赶”了出去。自2006年这个区域被指定为“治理促进区”后，曾经中止的开发再次启动，一些区域已经开始了拆除工作。虽然首尔市城市改造项目提倡“尊重居民的生活方式，保存历史与环境”，但作坊街的商人们却对这种城市开发是否为“尊重居民的生活方式”提出了质疑。这个作坊街被拆除以后，取而代之的将是一个26层的住宅楼。作坊街的商人们都纷纷走上街进行示威游行，然而他们的抗议却是无力的，因为他们还要照顾光顾的客人。本月16日，首尔市长朴元淳在记者招待会上表示，将会对清溪川和乙支路一带的开发项目进行全面重新审核。对此，韩国网友也纷纷发表了意见。有些网友说：“难道在城市所有的角落都建上高层住宅就是城市改造了吗？如果是这样的话，我是坚决不同意的。”还有网友说：“被拆的商铺和被赶走的人已经有很多了，现在才来重新审核项目？”也有网友说：“打算让这些商人去哪儿？这是在破坏他们赖以生存的家园。”





“鱿鱼”

前一段时间，韩国海域的鱿鱼数量急剧减少，鱿鱼因此被称为“金鱿鱼”。近日，鱿鱼的捕获量有所恢复。一月的前两周，韩国东海岸的鱿鱼捕获量已经达到了743吨。这是去年同期的约3.8倍。去年，20条鱿鱼的价格约为6.4万韩元，约合人民币386元，而现在的价格已经跌到了4万韩元以下，也就是人民币240元以下。据分析，这次捕获量的增加主要是因为来自北韩寒流的影响变弱，韩国东海沿岸的水温比去年上升了0.6~6.6度，这让韩国东海沿岸形成了水温在8.6~16.7度的分层水域，鱿鱼的捕捞区域也相应增多。上个世纪70年代，韩国东海岸的鱿鱼捕获量高达4.3万吨/年，由于环境变化及邻近国家的过度捕捞，2015年的这个数值减少到了7641吨，而去年到11月只有2688吨。2017年，一些鱿鱼食品加工企业因为无法购买到原材料而停产。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“已经好久没能在饭桌上看到鱿鱼了，以前吃不到生鱼片的时候，还会吃生鱿鱼来代替，现在基本上看不到了。”还有网友说：“现在整个地球环境都在改变，真的担心以后会有什么样的水产品消失。”也有网友说：“不知道什么时候价格会再涨回来，现在还是多买些吃吧。”





“山鳟鱼”

在韩国被称为“溪中女王”的山鳟鱼因为“华川山鳟鱼庆典”而惨遭群杀。人口仅有2.7万人的江原道华川郡之所以能在韩国远近闻名，每年能有150万人次的游客到访，也要归功于山鳟鱼。本月5日，华川山鳟鱼庆典的第一天，有6万余条鱼被投入了华川河中，用于游客捕捞。而在庆典结束以后，剩下的鱼会用之前铺好的渔网全部打捞上来，被送往食品加工厂。虽然这些鱼是养殖的，早晚都要被打捞上来，但仍有人指责山鳟鱼庆典为“虐杀水平”。因为每次庆典有约76万只山鳟鱼消失。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“现在想想，是觉得有些残忍，我以后也会反对的。”还有网友说：“难道说让全国的这种庆典都消失吗？那以这些为生的人应该怎么办呢？”也有网友说：“什么事情都不能做得太过，我们应该按需进行养殖。”