慰安妇受害者金福东老奶奶去世

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日军慰安妇受害老奶奶金福东（音）28日晚去世。在世期间，她极力主张应遏止战争性犯罪，为揭发日军的罪行作出了贡献。





1992年3月，金福东老奶奶揭发了日军慰安妇真相，公开了自己的受害情况，正式参加女性人权运动。她直到去世为止，在国内外揭露了众多慰安妇受害事实，要求日本进行真诚道歉。1926年，金福东奶奶在庆尚南道梁山出生，1940年15岁时被强制带走，此后在中国大陆、中国香港、马来西亚、印度尼西亚和新加坡等地遭到蹂躏，战争结束后，她也未能立即返回韩国，被美军关押在俘虏收容所，直到她被带走充当慰安妇的8年后才得以返回故乡。





金福东老奶奶在1992年公开慰安妇受害情况后，即站在了揭发日帝罪行的最前方。同年8月，在首次举行的旨在解决日军慰安妇问题的亚洲连带会议中，她发表受害证词。1993年，在奥地利维也纳举行的世界人权大会上，她再次出面作证。2012年，金福东奶奶和“挺身队问题对策协议会”共同成立“蝴蝶基金”，积极援助战时性暴力受害者。此外，她还数次访问联合国人权理事会、美国、英国、德国、挪威和日本等国家和机构，致力于遏止战争犯罪活动。





金福东奶奶曾荣获美国加利福尼亚州格伦代尔市议会颁发的“勇敢女性奖”；2015年，在韩国荣获“大韩民国人权奖国民勋章”。金福东奶奶将所获奖金悉数捐出作为蝴蝶基金、奖学金支援和日本及浦项地震赈灾费。2017年，金福东奶奶荣获正义记忆财团颁发的“女性人权奖”并获得5000万韩元奖金，她将这笔奖金全部捐出设立了“金福东和平奖”，作为武力纷争地区的性暴力受害者支援费。