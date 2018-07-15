政府公布23项预备可行性调查免除对象

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韩国政府召开国务会议，敲定23项市道政府申请的预备可行性调查免除对象。预备可行性调查指的是政府在投入大规模预算进行大型建设项目之前进行的妥当性调查，旨在遏止预算浪费，毫无节制地进行工程建设，凡是总工程费在500亿韩元以上、财政支援规模在300亿韩元以上的项目在着手推动前，均需进行可行性调查。





预备可行性调查的评价内容包括经济性、政策性和地区均衡发展等。经济性分析包括预计推进该项目的费用和获得的经济效益。政策性分析包括评价相关项目的政策一贯性、准备程度、危险因素和雇佣效果等。地区均衡发展分析包括地区落后程度改善、地区经济效果以及提供就业机会效果等。预备可行性调查由韩国开发研究院（KDI）公共投资管理中心负责进行，通常需要6个月时间。迄今，在综合评价中，约60%的项目获得通过，预算节约效果达141万亿韩元。





预备可行性调查也可被免除，凡是为促进地区均衡发展、应对紧急经济和社会情况、认为在政策上有必要而在国务会议上获得审批的项目可被免除预备可行性调查。免除调查可迅速推动相关项目，但也存在浪费国库之虞。实际上，有很多免除预备可行性调查的项目后来未能收到经济效益，只是浪费财源。此外，有时也变成执政者的伪善之举，他们为获得地方政府的欢心和支持而免除某些项目的预备可行性调查。因此，历任政府在免除调查时总会引发剧烈争论，此次也不例外。