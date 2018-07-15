青瓦台经济辅佐官金显哲辞职

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文在寅总统29日受理了青瓦台经济辅佐官金显哲的辞呈。前一天，金显哲称“青年和退休一代不应埋怨政府，应进入东盟国家发展”引发巨大争议。外界认为，金显哲实为被革职，显示出青瓦台对这一问题的重视。





事情发生于28日金显哲应大韩商工会议所邀请出席恳谈会时表示，50、60岁的人没事做时不要只顾爬山和在社交网站上写负面评论，应该学韩籍越南足球教练朴恒绪到东盟国家去发展。他还说，韩国青年不应因就业难而将韩国称为“地狱朝鲜”，应看看东盟。金显哲的意思是退休一代和年轻人不要总是发牢骚，应到海外凭自己的力量去发展。





青瓦台经济辅佐官金显哲是现任政府制定经济政策的核心人物之一，2017年6月被任命为青瓦台经济辅佐官。他曾任负责文在寅总统新南方政策的特别委员会委员长。他当天在恳谈会上的言论也是在强调新南方政策的情况下发表的，但这些不当发言引发了民众的愤怒。





文在寅总统立即受理金显哲的辞呈是为了平复所引发的争议和平息民众的愤怒，也是为了不因此而阻碍经济政策的推动。但预计在野党方面将借此加大对政府的攻击力度。