美国家情报总监：北韩不会完全弃核

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在北韩核问题方面，美国情报机构与美国总统特朗普的看法不尽相同，外界关注特朗普是否能通过第二次美北首脑会谈实现其目标。





在美国参议院情报委员会听证会上，美国情报机构均对北韩核问题持负面看法，认为北韩将核武器作为维系其政权的核心手段，绝不会放弃核武器。当天出席听证会的情报机构人士包括美国国家情报总监（DNI）丹•科茨，中央情报局（CIA）女局长吉娜•海斯佩尔、国家安全局（NSA）局长保罗•中曾根以及国防情报局(DIA)局长罗伯特•阿什利。





美国国家情报总监丹•科茨表示，已观察到北韩仍在进行部分有违完全无核化的活动，但他并未具体说明什么是“有违完全无核化的活动”。丹•科茨还说，北韩仍然拥有大规模杀伤性武器的力量，他们不会完全放弃武器搬运系统和生产力量。美国国防情报局局长阿什利则表示，北韩仍然保持着一年前的力量和威胁。美国媒体也与情报机构持相同看法，纷纷质疑第二次美北首脑会谈能否取得成果。美联社（AP）报道说，美国情报单位质疑第二次美北首脑会谈能否达到目标。法新社（AFP）报道说，美国情报当局认为，即使美北谈判取得结果，北韩也不会放弃所有的核武器。





有分析认为，美国国内有声音担心即使在缓和制裁和改善关系等方面作出让步，北韩也会持续拥有核武器。丹•科茨在听证会上就曾表示，为了获得美国和国际社会的让步，北韩正就部分无核化进行谈判。