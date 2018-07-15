《漫话国乐》半月 / 妈妈呀，姐姐呀 / 故乡之春





如今韩国人通常一年过两次年，一次是新年元旦，另一次是农历新年，也就是春节。过两次年虽然有点重复，但多听一些吉利话，感受更多的欢乐与吉祥，何乐而不为呢。下周二即将迎来一年一度的传统佳节春节，记得童年时，到了春节之际，总有一首童谣在耳边响个不停。

“喜鹊的除夕是昨天，

咱们的春节才是今天……”

童谣是一种美好的回忆。记得小时候，每当唱起《春节》这首童谣，心中都会充满期待，期待今年能收到很多压岁钱，用压岁钱买什么等等。如今，这首歌让人回忆童年，那些一起玩耍的朋友的脸庞、欢笑声以及脸颊被寒风吹得火辣辣的感觉等，很多美好的回忆一下子浮现在脑海里。离开家乡后迎来的新年似乎总有一份凄凉，这时候，唱一些儿时喜爱的童谣，沉浸在童年的回忆里，将有助于消除心中的凄凉。

{音乐1: 《半月》/ 奚琴-申娜瑟（音）}





韩国人小时候都喜欢和朋友面对面拍着手掌唱这首童谣。

“蓝蓝的天空银河里，

有只小白船。

船上有棵桂花树，

白兔在游玩。

桨儿桨儿看不见，

船上也没帆。

飘呀飘呀飘向西天，

渡过那条银河水，

走向云彩国，

再向哪儿去？

在那遥远的地方，

闪着金光，

晨星是灯塔，

照呀照得亮。”

日本殖民统治韩国的1924年，尹克荣怀念早逝的姐姐创作了这首童谣。后来，这首童谣还被翻译成中、日等外语版本，不仅在中国广为流传，在打压韩国语歌曲的日本也广为传唱，甚至日本广播电台也经常播出这首童谣。尹克荣得知这一消息后，亲自访问东京中央广播电台，要求支付版权费。





据说，当时著名童话作家方定焕的话曾启发尹克荣。那时候的韩国并没有什么儿歌，而儿童是国家未来的主人翁，于是尹克荣便开始致力于创作童谣，尹克荣创作的《春节》、《冰柱》、《朱鹮》等很多悦耳动听的童谣都给国人留下了永生难忘的回忆。





韩国还有一首以著名诗人金素月的诗为歌词的著名童谣：

“妈妈呀，姐姐呀，

咱们住江边好不？

看那金黄的原野璀璨，

依偎着绵延的沙滩；

看那深秋的芦苇荡漾，

吟唱在后庭的窗边，

妈妈呀，姐姐呀，

咱们住江边好不？”

只是诵读诗歌，抒情优美的旋律便自动浮现在人们的脑海里，令人情不自禁地唱起来。

{音乐2: 《妈妈呀，姐姐呀》/伽倻琴四重奏团-狐狸星}





如今广为传唱的童谣《妈妈呀，姐姐呀》由前KBS乐团团长金光洙（音）作曲。其实，当初作曲家安成弦最先为金素月的诗谱曲。由安成弦作曲的《妈妈呀，姐姐呀》，其曲调比较庄严，令人感到惋惜的是，这首童谣只流传到上世纪60年代。因为安成弦在韩国战争期间迁居北韩，这样安成弦作曲的《妈妈呀，姐姐呀》渐渐被大众遗忘了。





说到安成弦，他的父亲是伽倻琴散调名人安基玉。在日本殖民统治韩国时期，安基玉因为参加独立运动而坐牢，拒绝参加慰劳日军的演出而被拘押等受到日本的压迫。据说父子俩迁居北韩后，致力于发展国乐而获得了很高的评价。





今天给大家播送的最后一首歌曲是与《阿里郎》一道广受韩民族青睐的童谣。

“我生活过的故乡是鲜花盛开的山村，

桃花、杏花、初开的杜鹃花，

姹（cha4）紫嫣红鲜花宫廷的村庄，

怀念玩耍在那里的时候。”

《故乡之春》以著名诗人李元寿在1926年15岁时发表的诗为歌词，由洪兰坡作曲。得力于这首童谣的推广，如今人们心中的故乡依然是姹紫嫣红、百花齐放。

{音乐3: 《故乡之春》/笙簧-金桂姬（音）}