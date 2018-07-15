韩国青年居住趋势“SHARE HOUSE 共享住宅”

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共享经济成为全世界的经济主流，在我们身边出现了越来越多的关于共享的例子。共享住宅是人们对于公众欲望的一种倡导。最近，以韩国蔚山市为首扩散至全国，韩国青年群体内逐渐流行“SHARE HOUSE/共享住宅”居住趋势。“共享住宅”指的是将住宅共享出去，多人在一个房檐屋下生活。虽然每人都将有自己独立的就寝空间，其他的客厅、洗手间和洗浴间都以共享的方式使用。目前，这样的“共享住宅”正在全国内广泛地寻找入住者，规模也从原来的低层建筑发展至新建的高楼大厦，居住形态呈现多样化发展。





随着当下的单人家庭增多，许多ONE-ROOM单人间也重新改造为“共享住宅”的居住方式，同时房屋保证金和月租大大下降，解决了大部分消费者的经济苦恼。 “共享住宅”不仅家电设施齐备，还可以短期出租，十分便利。有一位居住在“共享住宅”的大学生告诉我们：寻找了很久，依然没有找到喜爱的单人间ONE-ROOM。因此来到了这里，而且还可以进行六个月的出租，十分方便。设施很齐全，气氛很好，比一个人住起来好太多了。蔚山市的一家“共享住宅”负责人表示，未来将不断加强房屋内的安全措施准备，注意培养大家的防火意识和安全意识，并仔细确认是否安装好防火喷雾等安全措施，为大家提供安全绿色的快乐家园。





“共享住宅”的出现赋予闲置房源变现的能力，也一定程度上解决了住宿难、住宿贵的问题，是一件皆大欢喜的好事情。虽然距离成熟还有一段时间要不断发展，但是相信在今后依然有更多的发展空间值得我们去关注。





<前沿视线>





高性价比彩妆走俏

因经济持续不振,韩国化妆品市场经营模式不断变化。对于自我表达欲望强烈的20和30岁年轻人来说,当下的消费理念是越来越重视性价比,尤其对于彩妆的市场需求越来越大,正是符合了“小确幸”的消费趋势。再加上大家的健康意识增强,有机农&SUPER FOOD&非化学性产品的人气逐渐增加。有趣的是,当分析韩国OLIVE YOUNG 实体店内2018年内整年的销售发票后发现,在市场经济不振的情况下,依然存在 “彩妆飞跃前进”和 “健康产品销售增加”这两大消费趋势。





市场主导“变色龙地区”趋势 便利店逐渐转变成咖啡厅式运营

今年，市场主导“变色龙地区”趋势， 所谓的“变色龙地区”意思是好似变色龙一样会随着周边环境而变化颜色，变色龙地区是会随着周边环境而不断变化的消费空间。而可以代表这一趋势现象的经典例子就是 “便利店”。随着便利店内的咖啡饮品、点心美食逐渐高品质化发展，许多便利店室内装修升级，形成新的咖啡厅运营模式，引导着“变色龙地区”趋势前进。韩国的EMART24便利店室内构造很人性化，一楼是卖场，二楼是带有咖啡厅空间的书吧兼学习房，并且还有按摩椅等服务措施，应有尽有。不仅如此，EMART24便利店职员们声称皆受过咖啡师教育，都是人手资格证的专业咖啡师，其做的咖啡甜点美味无穷，引来了热爱甜点的韩国消费者们的关注和喜爱。





2019新年之际 耳环引领珠宝趋势

小而精致的耳环总能打造各种各样的造型和款式,是人们的时尚单品最爱,也是市场线上线下购物渠道的主打品。据数据显示,在珠宝领域中大概有60.4%的消费者倾向购买耳环单品，其次便是戒指、项链、手链等珠宝首饰。然而去掉奢侈金银成分，在时尚珠宝领域中，时尚耳环单品依然排名第一，手链排名第二。根据韩国搜索引擎NAVER显示，消费者最近一个月内电脑和手机查询耳环的频率分别达到3万次和19万次以上。由此可知，耳环单品对于韩国消费者们的日常搭配是有多重要。