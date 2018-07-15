北韩媒体报道友好艺术团赴华演出 称成果丰硕

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北韩友好艺术团此次赴华演出体现出北中关系的密切和传统友谊的巩固。





中方提供了最高级别的礼宾接待和彻底的安全警护，从北韩艺术团下榻之处到距离100米处的公交车站全面实施交通管制，表演现场入口处更是戒备森严。为了协助北韩艺术团进行彩排，位于北京的国家大剧院甚至完全关闭。包括政府高层人士在内，外国艺术团一行在北京停留一周也极为罕见。





中国国家主席习近平和夫人彭丽媛女士27日观看了北韩友好艺术团的演出，他们还登上舞台，与团员握手和致以问候。当天，中国政府高层人士大举前往观看表演，率领北韩艺术团访华的北韩劳动党副委员长李洙墉还同习近平主席另行进行了会晤。





北韩艺术团赴华演出期间正值最大的传统节日春节来临之际。这段期间，中国领导层需前往民生现场进行考察，可以说是一年当中最忙碌的一段时间，虽然如此，考虑到双方传统友好关系和从国家战略层面出发，中方仍积极为北韩艺术团捧场，这与3年前2015年12月的情况大不相同。当时，北韩牡丹峰乐团赴华演出，但演出最终被取消，体现出当时的北中关系格格不入。而此次却是另一番景象，双方搭建起了文化交流的桥梁。





有分析认为，第二次美北首脑会谈即将举行，现在正是需要北韩与中国加强合作的时候。虽然金正恩访华、北韩艺术团演出等是为了纪念北中建交70周年，实际上也是为了加强双方战略合作，提高对美谈判力量，以最少的让步获取最大的利益。