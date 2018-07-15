执政党对金庆洙被判刑表示遗憾 在野党敦促其引咎辞职

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庆尚南道知事金庆洙被判刑，法院认定金庆洙的主要罪名有两项：一是“妨碍业务”，金庆洙在总统选举时期作出在网上非法留言的指示；二是总统选举后，金庆洙以在网上非法留言为代价向对方作出担任公职的承诺，也就是让非法留言案主犯Druking的亲信担任韩国驻日本仙台总领事。





自动造假留言程序“帝王蟹”（King Crab）演示会这一线索是法庭判刑的关键。法院认为，金庆洙前往演示会观看相关程序是证明其罪行的有力证据。但金庆洙主张，虽然他前往当地，可是并未观看程序演示。但法庭以上网记录和Druking提供的资料等为基础，认定金庆洙观看了演示，决定性的证据是社交媒体的“秘密聊天室”，Druking通过聊天室向金庆洙共49次发送了民意动态等网络信息有关报告，金庆洙对此深表感谢。





在30日进行的一审判决中，庆尚南道知事金庆洙因妨碍业务和违反《公职选举法》分别获刑有期徒刑2年和10个月，缓刑2年。根据规定，违反《公职选举法》被判处100万韩元以上的罚金或妨碍业务被判刑时失去道知事职务。但相较其个人受刑，更严重的是对现任政权正统性的质疑。但执政党共同民主党指出，负责审判的法官成昌昊曾任前大法院院长梁承泰的秘书，对金庆洙的判决属于报复行为，决定采取强硬的应对措施。