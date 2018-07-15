日本首相安倍晋三发表2019年施政演说

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日本首相安倍晋三28日在国会发表施政演说时表示，要与北韩实现外交关系正常化。在韩日两国因日本巡逻机低空飞行和韩国军舰火控雷达照射以及韩日历史问题等隔阂加剧的情况下，日本首相安倍晋三表现出要与北韩改善关系的意志，引起国际社会的关注。





目前，美国和北韩在进行无核化协商，但是在北韩无核化问题上，日本被排除在外。因此，日本首相安倍晋三试图通过改善与北韩的关系，同北韩核问题一道解决北韩绑架日本人问题而表明日本政府的原则性立场。2017年北韩持续进行核试验与导弹试射并发起战略性挑衅，因此日本首相安倍晋三在施政演说中表示，北韩进行核导开发对日本造成重大威胁，并强调日本绝不屈服于何人的挑衅。今年美国和北韩重启对话，但是日本仍被排斥在外，因此日本首相安倍晋三通过施政演说，表现出了希望参与无核化对话，并通过改善日北关系，解决北韩绑架日本人问题的意志。那么，日本能否参与无核化对话并解决北韩绑架日本人问题呢？





目前，南北韩和美国进行无核化协商，在讨论和平机制构建问题时，中国有可能参与对话。因此，日本首相安倍晋三为使日本参与其中而强调要与北韩实现外交关系正常化。如果无核化协商取得进展，进入向北韩提供经济补偿阶段时，日本肯定会参与对话。因为届时将讨论日本向北韩提供至少100亿美元殖民统治补偿金问题，且一并解决北韩绑架日本人问题。





此外，日本首相安倍晋三表现出要与北韩实现外交关系正常化意志的另一原因是，在韩半岛局势急剧变化的情况下，如果日本被排除在对话之外，有可能陷入严重的外交孤立。最近南北韩和美国就举行第二次美北首脑事宜在瑞典斯德哥尔摩进行工作协商时，日本派遣外务省局长前往瑞典，试图与北韩方面进行接触，但未能如愿以偿。因此，日本首相安倍晋三强调要与北韩进行对话，以突显日本的存在感，并采取了排斥韩国的战略。





以目前的情况来看，北日关系对日本国内政治造成的影响大于韩日关系，且韩日两国间存在诸多争议。日本对韩国法院对二战时期日本强征韩国劳工案作出终审判决，裁定新日铁住金向4名原告每人支付赔偿金一亿韩元和韩国政府的立场表示不满，且日本国民认为1965年签署的《韩日请求权协定》已经完全地、最终地解决这一问题，对安倍政府的立场表示支持。因此，安倍政府以此大做文章，以提高其支持率，之后发生的巡逻机事件使韩日关系进一步恶化。总之，安倍政府考虑到国内政治和对外关系，通过多种方式向韩国政府施加压力。





过去，日本首相安倍晋三在发表施政演说时，将韩国称为“共享战略利益的最重要邻邦”，但是文在寅政府成立后表示《韩日慰安妇协议》存在严重缺陷，并强调这份协议无法解决问题。于是安倍在2018年施政演说中删除对韩国的修饰语，在今年的施政演说中，仅在说明对北韩政策时提及韩国一次。





无论如何，安倍政府为改善日北关系，进而实现外交关系正常化，仍有很长的一段路要走。因为北韩在专注于第二次美北首脑会谈的情况下，难以同日本进行对话，且北韩表示日本根本就没有真心反省过去。由此看来，日本和北韩的关系能否获得改善将取决于美北无核化协商是否取得实质性进展。无核化可以说令北韩左右为难。如果北韩持有核武器，对金正恩政权来说是一项安全保障，但是对外关系将继续恶化，经济越发低迷。因此，北韩不得不作出重大抉择。如果无核化协商取得进展，美北关系、日北关系等北韩的对外关系将得到改善，并为北韩经济发展创造有利环境。问题是金正恩政权将作出何种抉择。





目前，北韩将美北对话放在首位，而日本希望通过改善日北关系，在韩半岛无核化过程中扮演一定的角色。但是日本和北韩能否拉近彼此间的距离，将取决于无核化进展情况和韩半岛局势缓和与否。