北韩的手机普及率及其使用情况

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最近在北韩相关视频上经常出现平壤市民使用手机的场景。去年9月在平壤举行南北韩首脑会谈时也被摄像机捕捉到平壤市民边走边看智能手机或通话的情景而引人关注。那么，北韩有多少人使用手机且其使用情况如何呢？





北韩的手机普及情况令人惊讶。北韩的手机从2008年开始大众化。当时，埃及奥斯康电信公司和北韩递信部合作成立高丽电信公司，积极推广手机。最近，中国的信息通信基础设施和智能终端供应商华为和中兴展开竞争，在竞争中获胜的中兴在北韩独家提供网络服务和通信终端产品。据国际电信联盟2014年发布的资料，北韩有280万手机用户，2018年有580万部手机入网，平壤、阿里郎等制造商共推出20款左右的手机。这些手机绝大多数是用中国进口的零部件组装的。





2008年，北韩只有1600多人使用手机，但是2012年2月增加到100万，2013年5月突破200万等，北韩的手机用户急剧增加。去年11月，韩国统一部长官赵明均出席国会预算决算特别委员会时说，北韩约有600万手机用户。目前，北韩有2500万人口，其手机普及率为24%。此外，北韩于2013年自主研制名为“阿里郎”的智能手机后，“平壤”、“杜鹃花”等多种品牌的智能手机陆续上市，但是各种机型的价格不同。以“平壤牌”智能手机为例，售价从250美元到690美元不等，最高档手机的售价等同购买1250公斤大米的价格。电信收费最便宜的基本月费为北韩圆850元，通话费为一分钟10.2元，最贵的基本月费为2250元，通话费为一分钟6.8元。北韩劳工的月均工资为80美元，但是手机价格为100到200美元水平，且智能手机的价格比非智能手机高出10倍以上。因此，一般民众难以购买高价的智能手机。此外，智能手机的基本月费较为低廉，月付北韩圆2000元，即1.2美元就提供语音通话200分钟和短信200条，但是通话时间超过200分钟，每100分钟需追加支付10000元。因此，有经济能力的北韩居民才能使用智能手机。





因为手机在北韩属于高价商品，最早的用户大多是平壤中产阶层以上的居民，但是最近成为商人的必需品。此外，北韩年轻人的最大愿望是拥有一部手机，但是考虑到收入水平，一般民众确实难以购买手机。在北韩，手机不是大众化商品。生活在农村地区的北韩居民因生活贫困，根本就买不起手机，而且很多地方未能构建通信基础设施。但是生活在平壤等大城市的北韩居民，50%至70%使用手机，且高阶层人士和大学生等20-30岁年轻人以及商人将手机视为生活必需品。那么，他们如何使用手机呢？





在北韩，手机等移动终端主要用于市场活动和经济活动。在市场活动的商人必须通过手机确认物价和需求信息。此外，平板电脑等移动终端的扩散增加了影视、综艺、动漫等内容产品的消费需求。如此这般，手机特别是智能手机给北韩居民的经济生活和文化生活带来重大变化，这将刺激北韩移动终端和信息通信产业的发展。





据悉，北韩的商人早上一起床就用智能手机确认汇率变动情况。因为北韩在进行商品交易时大都用美元或人民币结账，且汇率立即反映在物价上。此外，北韩居民还能用智能手机相互汇款。由于北韩的银行难以发挥支付结账功能，因此由智能手机扮演个人金融角色。北韩居民购买名为“回声”的储值卡后，在智能手机应用软件输入号码即可充值相当于卡价的金额，并用手机转账的方式汇给他人。





近来，北韩年轻人玩儿手机游戏和拍自拍照的情景也不陌生。北韩的知识分子用智能手机阅览科学书籍等各种资料，妇女们通常看菜谱或玩儿扑克牌游戏，学生们则学习英语或汉语。最近还可通过名为“路友1.0”的应用程序查找平壤市内的设施位置。尽管如此，北韩的信息通信环境极为封闭。





北韩使用官方批准的内联网，国际互联网只能在研究所等地限制性地使用。因此，在北韩不能使用苹果、谷歌等的应用商店。但是通过高丽电信公司提供的外国人专用服务可连接国际互联网。也就是说，在智能手机上安装高丽电信的外国人专用USIM卡就能连接国际互联网。在北韩为使用手机，首先要向递信所提出申请，获得批准后才能购买手机，且上网受到限制。去年12月，美国专门研究分析北韩问题的网站“38 North”报道，北韩开始提供户外WIFI服务。但是为利用该服务，必须在手机上安装SIM卡，不然只能利用北韩的内联网。应用程序也不能直接下载，必须亲自访问手机销售门店付费安装。此外，在北韩流通的智能手机没有蓝牙功能，如果在智能手机上安装其他记忆卡，手机将无法启动。特别值得一提的是，随着信息通信技术的发展，北韩的移动终端普及率快速提升，但是外部信息却被严格控制。





北韩国务委员会委员长金正恩强调，将通过激活以信息通信技术为基础的知识经济，实现经济腾飞。但是，北韩为实现经济腾飞，必须积极促进改革开放，互联网通信也是如此。因此，我们希望北韩尽快解除对信息的封锁，让全体居民都能自由自在地畅游信息海洋。