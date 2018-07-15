现代重工业将收购大宇造船 全球最大造船巨头即将诞生

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自1999年大宇集团解体后，韩国产业银行就成了大宇造船海洋公司的最大股东和最大债权人。1月31日，产业银行宣布已与现代重工业签署备忘录，正就大宇造船海洋公司的收购问题进行协商。





有关现代重工业收购大宇造船的意见大多数是肯定的。有评价认为，从时间上来讲，目前是避免所谓“赢者诅咒”的最佳时机。一度出现的船舶“订单荒”得到缓解，结构调整也在一定程度上得以实现，而超大型造船公司的诞生也有望增强韩国造船业的竞争力。





现代重工业集团旗下有现代重工业、现代三湖重工业、现代尾浦造船三家子公司。截至2018年底，现代重工业集团的船舶订单余量为1114.5万修正总吨（CGT），占全球总量的13.9%，居世界第一位。大宇造船海洋订单余量为584.4万修正总吨，占有率7.3%，为世界第二位。若二者合并，占有率将达全球总量的21%，是排名第三的日本今治造船集团的3倍多，是三星重工业的4倍，这意味着一个全球造船巨头的诞生。除规模之外，在技术领域方面也有望产生协同效应。去年韩国时隔7年再次超越中国，重返全球船舶订单第一宝座。虽然去年全球订单总量与前年相似，但凭借雄厚的技术力量，韩国斩获大部分订单，几乎将高附加值船舶订单尽收囊中。例如，在全球69艘液化天然气（LNG）运输船订单中，韩国造船公司承揽了65艘，占订单总量的94%。受美国能源出口增加、中国实施环保能源政策等利好因素影响，液化天然气运输船订单有望稳步增加。而大宇造船在破冰船、潜水艇等船舶领域的技术力量突出，也会助力提高合并的协同效应。同时，还可以很大程度地克服由于国内企业间竞争产生的低价订单等问题。总之，现代重工业收购大宇造船海洋有望在技术和价格竞争力方面获得多种协同效应。





当然还有不少问题需要面对。首先，两家公司的工会表示，同类型企业的合并势必带来人力结构的调整，工会将对此拿出强有力的应对措施。还有声音指责，这是文在寅政府试图将亏损公营企业推卸给现代重工业。另外，获得欧洲、美国等全球竞争对手监管部门的批准也是一个需要解决的课题。