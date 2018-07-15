“光州型工作岗位”模式步入正轨

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所谓“光州型工作岗位”模式是指地方自治团体和企业合作成立法人，创造新工作岗位的新尝试。





“光州型工作岗位”以光州市和现代汽车成立合作法人为起点，现代汽车将开发排量1000cc以下的小型SUV汽车（运动型多用途汽车），并委托新法人生产这种汽车。而光州市为了帮助新法人尽早实现稳步、可持续的发展，为其提供补贴和减免税金等优惠。新法人工厂预计于2021年下半年正式启用，年产量达10万辆。以每周工作44小时为准，新法人工作人员的平均起薪约为3500万韩元/年。此后，新法人将委托外部专家进行研究，引进提高基本工资比重等先进工资体系。此外，通过政府和光州市的支援，确保工资较低的员工领取适当工资，即政府和光州市将通过居住、交通、教育、医疗和文化支援项目，提高员工的实际收入水平。





预计“光州型工作岗位”将涵盖1.2万个直接和间接的工作岗位。除此之外，该模式作为韩国汽车产业的突破口和新劳资共生模式，也备受期待。现代汽车将可以较低的成本在国内生产整车，经营状况也有望得到改善。除汽车产业之外，该模式还可成为其他产业劳资共生的新模式，因此得到了中央政府的大力支持。





但“光州型工作岗位”模式也引发了不少忧虑。现代汽车工会和民主劳总对该模式表示强烈反对。他们认为，年产10万辆汽车的工厂并没有经济效率，该模式将无法持续下去，最终只会导致汽车行业工资下降以及工作岗位减少。