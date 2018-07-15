导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：卢鸿金(新安山大学酒店餐饮管理系)





春节将至，很多朋友们都问：“韩国人过不过春节啊？”我们说，韩国人过春节，作为传统节日还过得十分隆重。很多朋友又会问：“那韩国人过春节跟中国人一样吗？”为满足大家的好奇心，本期将有请在韩国居住了20多年的华人给大家介绍一下韩国人过春节的情景。





ⓒ KBS

南：请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

卢：我叫卢鸿金，来自台湾。我本身在台湾读的是韩国语专业，后来就到了韩国国立首尔大学留学，在那里读了硕士和博士，现在在韩国新安山大学酒店餐饮管理系任教，主要针对韩国学生教授华语。我的太太是韩国人，故乡是釜山，我算是个中国女婿吧。

南：在韩国生活这么多年，跟台湾有什么相同和不同？哪些方面让你喜欢，哪些方面让你觉得不习惯呢？

卢：台湾是一个季节不太明显的国家，但是韩国是一个四季分明的国家，春夏秋冬都有不同的风景，人也显得更有朝气。韩国还有很多山，我很喜欢去爬山，每个季节不同风景的山上也会给人带来意想不到的惊喜。其次，韩国饮食也不输给台湾，精致而讲究营养的韩国美食也是韩国生活的一大乐趣。当然也会有一些不太习惯的地方，比如冬天的气候会比较冷，但是想想韩国生活的那么多好处，这点不方便也不算什么了。





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南：不少人问“韩国人过不过春节？”请你来回答一下好吗？

卢：韩国跟中国一样，也过春节，而且还是重大传统节日，俗称“明节”。每当春节也是要阖家大团圆，热热闹闹地过节，为了回家过节，高速公路也会堵车，火车票和飞机票会早早售罄。

南：能介绍一下韩国人过春节和台湾有哪些相同和不同吗？

卢：首先韩国人过节最重视的就是祭祖，台湾人也是一样。但是韩国人是在初一一大早，而台湾会在初一下午。再就是团圆饭，中国人团圆饭是除夕夜里吃，而韩国人是在初一早上祭祖活动结束以后。还有就是中国人除夕夜要吃饺子，而韩国人会在初一早上吃年糕汤，以代表长了一岁。韩国人也有给小孩子压岁钱的习俗，但是是需要初一早上给长辈跪拜行大礼以后，长辈会用白色信封里面装上压岁钱给小孩子们，而中国人会给红包。

南：中国人一般过春节的时候有拜年的习俗，韩国人呢？

卢：中国人不仅给亲戚拜年，而且也给邻里拜年。而韩国人拜年主要是给关系比较近的家族宗亲，比如叔叔大伯等。而其他人一般都用手机问候几句就算了，相对来说气氛显得没有中国和台湾那么热闹，总之韩国人过春节主要的分享对象就是家人。