庆南知事金庆洙因网上非法留言被当庭逮捕

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韩国庆尚南道知事金庆洙因涉嫌在总统选举前与Druking金东源（音）同谋在互联网留言造假进行非法舆论操控而被起诉。首尔中央地方法院判处其实刑，并将金庆洙当庭逮捕。对于该判决，执政党表示强烈抗议，称这是“报复性判决”。而在野党除了要求金庆洙立即辞职外，对上次总统选举的正当性也提出质疑，朝野政局陷入僵化已不可避免。

首尔中央地方法院刑合32庭1月30日一审认定金庆洙的所有嫌疑均成立，因妨碍业务和违反《公职选举法》，分别判处金庆洙有期徒刑2年和10个月，缓期2年执行。随着被法院判处实刑，金庆洙被当庭逮捕，并被立即关押在首尔拘留所。金庆洙对该判决表示无法接受，称“将战斗到底”。若最终定案，金庆洙将卸下知事职务。韩国公务员若因违反《公职选举法》被判处100万韩元以上罚金或妨碍业务被判有期徒刑的，当选将被记无效。另外，在一般刑事案件中，若确定监禁以上的刑罚，将取消公务员资格，结果与当选无效相当。

金庆洙主要嫌疑有二。法院认为金庆洙曾指示Druking等相关人员利用刷帖软件“帝王蟹”操作回帖排名，使舆论有利于候选人文在寅，这涉嫌妨碍业务。法院还认为作为大选至6·13地方选举为止留言造假的回报，金庆洙提议让Druking亲信担任仙台总领事，此举涉嫌违反《公职选举法》。判决的核心论点是金庆洙是否前往位于京畿道坡州Druking办公室观看刷帖软件“帝王蟹”的相关操作。这是判断金庆洙是否指示操控言论，提议Druking亲信为仙台总领事等嫌疑真伪的关键。对此，金庆洙表示，自己虽前往办公室，但并没有看到“帝王蟹”软件演示。同时，仙台总领事的推荐也与选举无关。但法院以门户网站登录记录、SNS私密聊天记录等为依据，认为金庆洙曾在前往Druking办公室之余，还观看了“帝王蟹”软件演示。Druking通过私密聊天室向金庆洙发送了49次包含舆论动向的在线信息报告。Druking称，自己已掌握三大门户网站，并表示“帝王蟹”软件的完成度高达98%。对此，金庆洙表示肯定，并向其表示感谢。金庆洙虽将两人的大部分对话内容删除，但Druking则将相关内容截图后保存。





执政党共同民主党表示，由于本次负责判决的法官是因在任内滥用司法行政权而被逮捕的前大法院院长梁承泰的秘书，因此本次判决属于报复行为，是积弊势力的反击。在野党则认为，操纵舆论属于破坏民主主义的严重罪行，并要求金庆洙立即辞职，文在寅总统也应进行解释。同时，在野党还对上次大选的正当性提出质疑。有声音认为，本次针对金庆洙的一审判决将加剧朝野各党派对立，政局僵化不可避免。