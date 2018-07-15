韩国慰安妇受害者金福东去世

ⓒYONHAP News

据韩国慰安妇受害者援助团体正义记忆连带28日表示，日军慰安妇受害者、和平运动家和女性人权运动家金福东奶奶当天晚间10时41分去世，享年93岁。另外一名慰安妇受害者李某也于当天上午辞世。至此，政府登记在案且健在的慰安妇受害者仅剩23人。





金福东1926年出生于庆尚南道梁山市。1940年，年仅15岁的她被日军掳走后送往中国大陆、香港、马来西亚、印度尼西亚和新加坡充当日军慰安妇。战争末期，面临战败的日本帝国主义将金福东伪装成日军第16司令部所属第10陆军医院护士，让其从事护理工作。战争结束后，她未能立即返回家乡，而是被关押在美军俘虏收容所，直到被带走8年后才返回祖国。





金福东于1992年3月揭发慰安妇真相，公开自己的受害遭遇。她与曾在1991年揭发慰安妇真相的金鹤顺一同将日军慰安妇问题上升至国际层面，在引发各界关注的同时，二人也成为女性人权运动的代表人物。金福东1992年公开自己被日军强迫充当慰安妇的悲惨经历，同年8月在第1次旨在解决日军慰安妇问题的亚洲连带会议上出面作证，1993年在奥地利维也纳出席世界人权大会并作证。金福东通过慰安妇受害证言，让战时性暴力问题扩大为全球焦点的同时，呼吁世界和平。不仅如此，金福东还多次访问联合国人权理事会以及美国、英国、德国、挪威和日本多国，积极反对战争和性暴力，倡议并实施“没有战争的世界”等运动。2012年，她更与慰安妇问题对策协议会成立支援战时性暴力受害者的“蝴蝶基金”。为此，美国加利福尼亚州格伦代尔市议会向金福东颁发“勇敢女性奖”，2015年韩国政府授予其“人权奖”和“国民勋章”。金福东还被无国界记者组织和法新社评选为“为自由宣战的世界百位英雄”。金福东将所获奖金捐给了蝴蝶基金、奖学金、日本和浦项地震救助金等。2017年，金福东捐赠了从正义记忆财团获得的女性人权奖奖金5000万韩元，并为支援武力纷争地区性暴力受害者成立“金福东和平奖”。





慰安妇的核心问题是作为加害方的日本是否发自真心谢罪，而受害补偿和赔偿则是在前者基础之上的第二个问题。但日本政府并不承认历史事实，一直采取回避的态度。2015年韩日就慰安妇问题协议再次进行商议，根据协商结果成立了“和解与治愈财团”，正因为该财团并不平等，因此注定走向解散之路。战时性暴力让女性人权遭到蹂躏，是严重的反人伦罪行。由于慰安妇老人们年事已高，因此弥补的时间所剩不多。国际社会舆论普遍认为，为了人道主义，也为了面向未来的韩日关系，日本政府应尽快转变立场，解决这一问题。