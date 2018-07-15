韩政府公布预备可行性调查免除对象引争议

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韩国政府29日召开国务会议，敲定并公布了全国17个市道申请的33个项目中，费用达24.1万亿韩元的23个项目采取免除预备可行性调查的措施。政府虽强调这是为了进一步推进国家均衡发展而采取的措施，但有人批评此举是政府针对国会议员选举采取的伪善政策和以社会间接资本（SOC）建设为中心的经济扶持政策。





被政府免除预备可行性调查的23个项目是韩国国家均衡发展项目的重中之重。第4次国家均衡发展五年规划的主要内容是，为缓解过度发展首都圈地区的现象，将尽早推进包括免除预备可行性调查项目在内的经济覆盖效果显著的公共投资事业。这23个项目将在2029年前逐年推进，未来10年间，将投入年均1.9万亿韩元的国家经费。整体项目需24.1万亿韩元，其中国家经费18.5万亿韩元，其余由地方财政和民间投资筹措。从各部门来看，通过研发（R&D）投资等建设区域战略事业的规模为3.6万亿韩元，其余均为社会间接资本事业。同时，支撑地区产业的公路、铁路等基础设施扩建事业规模达5.7万亿韩元，构建连接韩国全境的交通物流网建设事业规模为10.9万亿韩元。环境、医疗和交通等提高居民生活质量的事业规模为4万亿韩元。

预备可行性调查指政府在向大型事业投入大规模财政前，事先对项目的可行性进行调查，防止盲目的土建工程和浪费税金，预备可行性调查从金大中总统执政时期的1999年起实施，总经费超过500亿韩元，财政支持在300亿韩元以上的项目需要接受调查，调查时间为6个月左右。预备可行性调查分为经济性、政策性和地区均衡发展三个部分。从经济性角度来看，主要测定和比较事业费用和其产生的利益大小，利益同费用的比率应在1.0以上。政策性评价指项目的政策一惯性、项目准备情况、风险因素和就业效果等。而地区均衡发展评价项目则包括改善地区落后程度、地区经济连锁效果、就业效果等。即便项目利益同费用的比率不足1.0，若综合调查在一定水平之上，接受调查的项目也有可能被落实。公共办公楼、新建扩建教育设施、国家安保、根据南北韩签署的条约所推行的事业、灾难预防和重建等项目不在预备可行性调查范围内。另外，因国家政策所需制定具体规划且已通过国务会议批准的事业也不属于调查对象。





因政府免除部分项目预备可行性调查而获得优惠政策的地区和建设行业对政府的举措表示欢迎，但在野党和市民团体则表示反对，甚至部分亲执政党人士也提出了批评。他们反对的原因之一是认为政府提出的地区均衡发展实际上是欲通过启动大规模土建工程刺激经济。导致韩国经济增长率由2017年的3.1%降至2018年的2.7%的最主要原因是建设投资减少，这也是引发就业市场疲软的原因之一。另外，也有人指出，文在寅政府过去对扩大社会间接资本投资持否定态度，加之过去政权轮换之前，现执政党曾持续对李明博政府免除四大江项目的预备可行性调查进行攻击，并要求加强相关政策力度，而本次文在寅政府完全改变了方向。有声音指出，因政府急于提振经济，尤其是改善建设业经济，所以开始模仿李明博政府时期推行四大江项目的模式。在野党则反对称政府的举措是伪善攻势。另一方面也有人担心，比起相关项目所引发的效果，房地产投机等副作用将更加明显。