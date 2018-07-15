韩美防卫费分担谈判有望达成协议

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一直停滞不前的韩美防卫费分担谈判有望最早在本周内达成协议。韩美分别在《韩美防卫费分担协定》有效期和韩方分担额问题上作出了让步。美国拿出的最终方案是“韩方分担额为10亿美元，协定有效期为1年”，韩方拿出的最终方案是“韩国分担额为1万亿韩元，协定有效期为多年”。双方存在很大的意见分歧。因此，当初，有部分人对谈判前景持悲观态度，认为韩美防卫费分担谈判恐难达成协议。





韩美各方提出的防卫费分担额数目有象征性意义，因此双方不容易对此问题达成协议。从韩国的立场上来讲，“9000多亿韩元和1万多亿韩元”对心理构成的压力程度有明显差异。从美国的立场上来讲，“10亿美元”这个数字并非只是“金额”的问题，也具有更大的象征性意义。同时，这一问题还涉及到特朗普总统提出的韩国“安保免费搭车论”。





美国当初要求韩方分担比之前的分担额多一倍左右的16亿美元。随后，该数目被下调至14亿美元，然后再被下调至12美元。





特朗普总统强烈要求韩方增加防卫费分担额，同时美方还要求韩方每一年更新《韩美防卫费分担协定》。这导致谈判变得更加复杂。最终，韩国决定贯彻其对分担额的立场，而美国决定贯彻协定有效期。





所谓防卫费分担额是指，由韩国政府分担的部分驻韩美军所需成本。现在，韩美每隔五年制定韩方每年的分担额规模。