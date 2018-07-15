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今年以来，外国投资者买入韩国股票的趋势持续，与去年的情况完全不同。去年，外国投资者在韩国有价证券市场上卖出价值5.7万亿韩元的股票。尤其是，外国投资者仅在去年1月，净卖出价值40.6亿美元左右的股票。受此影响， 韩国股市时隔三年首次出现外国投资者净卖出股票的局面。在此背景下，韩国综合股价指数下跌17%以上。可新年以来，外国投资者在韩国股市净买入价值约25亿美元的股票。得益于此，韩国综合国家指数上涨7%以上。





外国投资者返回韩国股市的主要原因可分为三点。第一，世界出现资金流动现象(Money Move)”。而且，美中贸易摩擦有望缓解、美联储维持利率不便，并释放放宽货币政策的信号等因素也产生了一定影响。第二，有观点认为，今年下半年半导体行业景气有望复苏。去年下半年，人们对半导体行业供过于求、价格下降等局面感到忧虑。去年底，半导体出口确实萎靡不振。但据预测，得益于价格下降，今年半导体需求有望呈现恢复态势。因此，外国投资者买入大量的三星电子和SK海力士的股票，价值超过2万亿韩元。这两家公司股票今年来分别上涨17%和21%。第三，韩国股票被低估的局面也吸引了外国投资者。外国投资者今年初在韩国和台湾等地区集中买入股票。这些地区都是美中贸易摩擦重创的地区。外国投资者判断，去年这些地区股价因受美中贸易摩擦影响大幅下跌而被低估，有投资价值。