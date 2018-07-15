韩国人均收入突破3万美元时期的情况比其他国家良好

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现代经济研究院在“2019年韩国经济”有关报告中指出，在恶劣的内外环境中，韩国经济仍然保持平稳增长。





报告的主要内容为，相较其他发达国家，韩国人均国民收入突破3万美元时期，仍然处于较为良好的情况。报告指出，与美国、日本等6个发达国家相比，韩国经济增长率较高，失业率较低，物价上涨率也较为良好。韩国5年平均经济增长率为2.8%，虽然比美国和英国略低，但是比日本、法国、德国和意大利高。此外，在人均收入突破3万美元时期经济情况比韩国较好的国家，在失业率方面只有日本，在物价上涨率方面只有英国。





报告指出，韩国外汇储备的健全性和经常收支顺差等是重要的积极因素。2018年年底，韩国外汇储备额为4037亿美元，排名世界第八位。尤其是以2018年第三季度为准，短期外债在外汇储备额中占比降至31.7%。此外，韩国经常收支持续出现顺差，今后也会持续呈现顺差势头。





韩国政府推行提振经济政策也是积极因素之一。在对外环境不理想的情况下，政府持续进行投资和扩充社会基础设施，为提高增长率作出了努力。政府推行扩张性财政政策，期待对经济提升将起到积极作用，不仅可以改善工作岗位情况，且将遏制建设业景气走低。报告还说，来韩旅游中国游客持续增加、南北韩经济合作扩大等也属积极因素。



