美国特别代表比根赴北韩访问

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美国与北韩此次进行工作协商的最大特点是将协商地点定在平壤，以此来看，双方在此次协商中将会具体对无核化的细节问题进行讨论。美国国务院对北韩政策特别代表比根将与北韩前驻西班牙大使金革哲进行会晤。





此前，上月31日，比根曾宣布他将赴北韩访问。他说，在访北期间将对“具体的无核化目标”和“核设施申报路线图”等进行讨论，包括完全废除鈈和铀浓缩设施以及废除包括宁边核设施等在内的其它核设施。他还说，去年10月美国国务卿蓬佩奥访问北韩时期，北韩国务委员长金正恩就曾答应将会落实完全的无核化。





比根还介绍了北韩弃核的三项措施。第一是废除宁边核设施和鈈、铀浓缩设施。第二、对核申报和海外专家进行核查。第三、废除核武器、导弹、发射台和大规模杀伤性武器。比根认为，美北间建立相互信任后，双方关系将可获得改善，在韩半岛构建永久和平机制后，美国在适当时期将可对北韩进行投资和支援。





比根此次赴平壤进行工作协商，其结果颇为引人注目。如果双方顺利进行接触，很可能会讨论到美北开设联络事务所、宣布《终战宣言》和签署《和平协定》等问题。此外，重启开城工业园区和金刚山旅游等也极为引人注目。美北工作协商首席代表经由韩国前往平壤访问还是头一次，这也体现出双方将会为达成协议而竭尽全力。



