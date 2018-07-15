素食主义者的“保护伞”——韩国素食认证服务机构

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韩国企业的创新点子给全球经济的发展带来了许多变化。今天节目里，我们将为大家介绍一家韩国素食认证和服务机构，这是韩国第一家获得官方批准认证素食产品的机构，让我们一起来听听机构负责人黄英熙（音译：황영희 ）女士的介绍。





共有5种类型的素食者，这取决于他们吃什么。白肉素食主义者（Pollo）避免吃红牛肉和猪肉，但吃鸡肉，而鱼类素食者（pesco）吃鱼和海鲜，但不吃陆地动物的肉。蛋奶素食者（Lacto）吃乳制品，如牛奶、酸奶和奶酪，但不吃鸡蛋。在最严格的阶段，纯素食者只吃植物性食物，并排除所有动物源性食物。





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“素食主义者”是今年主要关键词和热门消费趋势。美国2015年的一项调查发现，3.4％的消费者是素食者，其中只有0.4％是纯素食者。但3年后的一项类似调查显示，20岁和30岁的受访者中，有25％的人追求素食生活方式。因为这一趋势，食品行业已经为素食主义者开发和发布了产品。2017年以来，美国标志性的快餐连锁店麦当劳在欧洲提供了不含肉类或奶酪的大豆汉堡McVegan。经济学家预测，肉类替代品的开发将成为纯素食行业的关键。黄女士一直密切关注纯素食趋势和由谷物和蔬菜组成的韩国传统食品，从食品药品管理机构退休后，创建了韩国素食认证和服务机构。该机构由食品和化妆品专家加入，正在探索一条新途径，即素食认证。





该机构的工作是认证素食产品，并提供有关素食问题的教育和咨询。素食认证使生产者能够提高公众对产品的信心，并使人们的消费更加环保。





机构成立后，韩国当地生产商可以通过国内代理商获得纯素认证，而无需再聘请欧洲和美国的外国机构。该机构为各个领域提供“素食认证”标签，包括保健功能食品、食品配料和进口食品。根据这一变化，该机构正在努力向其他各个领域提供认证服务，并传播纯素文化。我们预计该机构将继续增长，以推动韩国纯素食行业发展。