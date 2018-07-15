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2月5日星期二，我们将迎来农历新年。传统节日通常伴随着人口大规模迁移。随着韩国大多数高速公路交通拥堵现象日益凸显，许多回家的人在车里享受音乐，以打发旅途中的无聊时光。特别是十几岁和二十几岁年轻人可能会听超级男团防弹少年团推出的K-pop流行歌曲，这些歌曲在全世界都很受欢迎。今天，我们邀请到了韩国现代研究所的高级研究员吴准范（音译：오준범）先生，他将为我们介绍韩国“K-pop”对韩国经济的贡献，这个研究所发布了一份题为“防弹少年团的经济影响”的报告。





韩国防弹少年团于2013年首次亮相，2017年以来在全球20多岁的年轻人中广受欢迎。去年5月，其歌曲《Fake Love》在公告牌每周百强排行榜上首次亮相，成为排名最高的K-pop歌曲。去年，该乐队的专辑登上了公告牌200强专辑榜榜首。防弹少年团全球受欢迎程度在谷歌搜索量和YouTube观看次数中表现得非常明显。根据谷歌的统计数据，全球范围内对防弹少年团的在线搜索量迅速增加。简而言之，防弹少年团享有非凡的声望，超过以往任何天团。





去年，防弹少年团多次在公告牌排行榜上名列前茅，推出的5个音乐视频在YouTube上获得了超过4亿的观看次数。防弹少年团的受欢迎程度已于去年10月在纽约花旗球场举行的音乐会上得到证实。他们是第一支在该体育场举行音乐会的韩国组合，过去只有像比利·乔尔（Billy Joel）这样的顶级音乐家才能够在这里表演。当有关防弹少年团音乐会的消息传开时，热情的粉丝们在体育馆外搭帐篷，并在音乐会前好几天就来到这里，以获得最好的座位。防弹少年团在4万名粉丝面前表演，这是很多其他天团都未能实现的成绩。那么，为什么这个K-pop组合受到全世界众多粉丝的喜爱呢？





防弹少年团的一个主要成功因素是其歌曲的歌词叙述了成员自己的故事，并谈论青少年问题，对青少年和20多岁的粉丝有很大的吸引力。所有防弹成员都会创作音乐并撰写歌词，以分享他们这个年龄段的年轻人正在经历的事情。对于年轻的粉丝来说，他们可以在那些诚实和鼓舞人心的故事中与他们沟通，无论他们身在何处。防弹少年团受欢迎的另一个原因是他们与粉丝积极沟通，甚至在他们首次亮相之前，防弹少年团成员就会在社交网站上发布他们的编舞过程和日常生活场景，以便与许多观众产生共鸣。首次亮相后，他们通过推特或YouTube增加了与粉丝的沟通。这些活动拉近了他们与粉丝之间的距离，获得了粉丝的全力支持。





除了成为全球音乐现象之外，防弹少年团还象征着年轻和情感的时代。青少年和20岁多岁的年轻人，无论其国籍和种族背景如何，都能通过分享年轻人对成长的焦虑并告诉他们倾听内心声音的歌曲来治愈他们的情感伤疤并感受到成就感和自尊。去年9月，防弹少年团在纽约联合国大会期间发表了感人的讲话，向全世界传播了“爱你自己”这一令人振奋的信息。防弹少年团被BBC称为“21世纪甲壳虫乐队”，对韩国经济产生了巨大影响。





据报道，当防弹少年团的受欢迎程度上升1个百分点时，访问韩国的外国游客数量就增加0.45个百分点。自2013年天团首次亮相以来，估计每年有79.6万名外国人因他们访问韩国。与防弹少年团相关的出口额已达11亿美元，其中包括2.33亿美元的服装、4.26亿美元的化妆品和4.56亿美元的食品。换句话说，据估计，2017年因防弹少年团访问韩国的外国游客占全部外国游客的7.6％。





现代研究所估计防弹少年团带来的年度经济效益为36亿美元。这相当于2016年26家中型韩国公司的年度总销售额。该研究所还估计，防弹少年团效应每年可以带来12亿美元的附加值。最近，防弹的一名成员碰巧提到了他使用一个品牌产品，令该产品立即售罄。防弹少年团继续受欢迎可能会对韩国经济继续产生积极影响。





音乐和娱乐行业发展迅速，出现了无数新面孔。因此，很难预测韩流某一明星的受欢迎程度可持续多久。但是，与其他K-pop明星不同，防弹少年团不仅在亚洲，而且在美洲和欧洲拥有非常多的粉丝群，新粉丝的数量持续增加。鉴于此，只要防弹少年团与粉丝积极沟通并继续其全球巡演，他们的受欢迎程度仍将保持一段时间。防弹少年团受欢迎可能会对其他韩国明星在海外的活动产生积极影，如果这样的话，韩流文化的海外热潮将继续对韩国经济产生积极影响。





现代研究所预计，如果防弹少年团在未来5年持续保持其受欢迎程度，他们将在2014年至2023年期间创造370亿美元的经济价值和120亿美元的附加值，这也将缔造K-pop历史上最高的490亿美元经济总值，远远超过2018年平昌冬季奥运会产生的370亿美元的经济效应。韩国应该采取各种措施来鼓励韩流发展，文化内容的出口也将推动韩国经济发展。