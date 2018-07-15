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1、保护前列腺。南瓜子中的单不饱和脂肪酸可使前列腺保持良好功能。所含的活性成分可消除前列腺炎初期的肿胀。﻿

2、降脂防中风。调查研究显示，南瓜子富含单不饱和脂肪酸，能预防冠状动脉疾病和由血脂升高引起的中风。

3、抑制肿瘤。南瓜子能消除致癌物质亚硝胺的突变作用，并能帮助肝、肾功能的恢复，增强肝、肾细胞的再生能力；对于肝癌、前列腺癌等有明确的抑制作用。

4、加强心脏健康。南瓜子含有镁、锌、脂肪酸和抗氧化剂，这些对心脏健康扮演了重要角色。根据研究显示，种子中发现的α-亚麻酸，能预防心血管疾病。

5、减少发炎。南瓜子充满了强大的抗氧化剂，这能有效保护细胞不受自由基伤害，并对抗炎症。

6、控制血糖含量。由于高含量的镁，南瓜子有助于调节血糖水平，降低糖尿病的风险。

7、有助于更好的睡眠。南瓜子含有大量色氨酸，色氨酸是一种在改善睡眠中起到重要作用的氨基酸。

8、预防肾结石。由于不健康的饮食习惯，导致结石病在生活中很常见，而且结石在抽烟喝酒人群身上更加常见，如果经常吃的话，可以对肾结石起到很好的预防作用。

9、促进儿童成长。南瓜子中间含有的锌元素是比较多的，而锌元素可以促进人体合成足够的成长因子，因此每天都吃一定量的南瓜子可以促进身体成长。

10、抗衰老。南瓜子中含有抗机体氧化成分，每天都适当吃一些南瓜子，就能帮助延缓衰老。





（文中窍门来自宋智兴听友）