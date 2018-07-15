韩战阵亡者遗骸挖掘情况

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韩国战争对于韩民族来说是最大的历史悲剧。1950年6月25日，北韩人民军突袭韩国，韩国战争爆发。其间，包括美国在内的16个国家派遣兵力参战，不少国家也提供医疗与物资支援。同一民族自相残杀的战争给韩半岛带来了一片混乱，整个国土变成了废墟，牺牲了无数的性命，损失非常惨重。截至南北韩于1953年7月27日签署《停战协定》，韩国战争持续了长达3年1个月的时间。虽然韩国战争宣告停战，但这场战争造成国家的永久分裂，在人们的心目中留下了怨恨与悲痛。





据韩国方面的资料统计，韩国战争造成韩国军13万7000多人、平民24万人、美军36000多人等共计56万人阵亡，44万人失踪，105万人受伤。北韩人民军等敌军共有88万人阵亡，82万人失踪，220万人受伤等，南北韩共有超过450万人在战争中死伤，1000多万离散家属被迫分离在南北韩两地。不仅如此，韩国约43%的工业设施与33%的住宅因战争而破损。





国防部为了全面寻找在韩战期间阵亡或失踪的韩军的遗骸，于2000年韩战50周年当年成立遗骸发掘鉴定团，每年分两次在江原道铁原、京畿道坡州等全国各地的韩战激战地，投入大规模兵力等人力进行为期7个月的遗骸挖掘工作。截至去年末，通过遗骸挖掘工作一共发掘出了10238具韩国军遗骸。2012年，在北韩地区阵亡的韩国军的12具遗骸自停战以来被首次送还韩国。去年10月1日国军节，在空军机场还举行了特别的纪念仪式，纪念在北韩地区阵亡的韩国军的64具遗骸时隔68年终于回到祖国的怀抱。这批遗骸是美国与北韩自1996年至2005年，在北韩咸镜南道长津等地联合挖掘的遗骸中，经过DNA检验确定为韩国军遗骸后移交韩国的。国防部随后再次对这些遗骸进行DNA检验等流程，并于去年末安葬于国家公墓。随着南北韩关系近期呈现一些积极迹象，南北韩将推进自今年4月起在非军事区联合挖掘韩战阵亡者遗骸的工作。