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国民年金义务缴纳年限

在韩国的劳动退休年龄从60周岁调至65周岁的话题成为社会焦点之际，人们开始关注国民年金的义务缴纳年限是否也会相应增加。目前，国民年金的义务缴纳年限和领取年金的年龄是不相符的。义务缴纳年限截至60周岁，而实际可以领取养老年金的年龄则从62周岁开始。到2033年，这个年龄差距将扩大至5岁。也就是说，退休以后到领取年金的收入空白期会变长。因此，人们很关注政府是否会因为这些问题把国民年金的义务缴纳年限从现在的60周岁调到65周岁。对此，韩国网友也纷纷发表了意见。有些网友说：“如果不想让我们的子孙太有负担，那么就应该把义务缴纳的年限进行上调。”还有网友说：“按这样的步调，以后义务缴纳年限会不会上升到70岁？”也有网友说：“真的不知道交出去的钱是否真的可以收回来。”





抄袭国外研修报告

最近，韩国议员被指责进行海外研修实则为出国旅游，因为他们的国外研修报告被发现处处抄袭的痕迹。去年10月，首尔江西区的议员有11人去新西兰进行海外研修。而他们的研修报告中出现的“同当地市议员面谈”的内容却是很久以前的新闻报道。据报道，这些议员经常前往新西兰罗托路亚的主要原因是这里是一个著名的温泉景区。除了新西兰之外，去德国和捷克进行海外研修的韩国议员也有类似的问题。例如他们把有关日本和美国的报道改了个城市名就写进了海外研修报告里。而有关捷克教育体系的评价竟是教育部一个博客中评价德国教育体系的文章。韩国KBS电视台对首尔区议员的研修报告进行了抄袭内容分析，结果发现仅有永登浦的区议员没有出现抄袭情况。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“真的是太让人无语了。让他们把所有的花销都用个人的钱补回来。”还有网友说：“他们用国民的血汗钱去旅游，还殴打旅行社职员，真的是劣迹斑斑。”也有网友说：“调查所有相关的人，依法进行处罚。”





电子证明材料

到2021年，韩国政府将对关乎百姓生活的居民登录藤本、家庭关系证明等纸质证明进行电子化。从今年年末开始，韩国“政府24”网站上本来只能开具纸质证明材料的服务开始可以按个人需求选择开具电子证明。目前在韩国提交各种证明时，需要在网上或是相关的政府部门打印或开具纸质证明材料，再将这些材料用传真或照片进行提交。而收取这些纸质证明的政府部门、金融机构及企业在处理相关工作时也比较麻烦，并且会产生很多的附加费用。2017年，政府行政部门开具的纸质证明材料达2700余种，共计8.7万份。韩国行政安全部从去年7月开始就通过专业咨询公司制定了政府电子证明开具系统的蓝图。根据这一蓝图，之前令人担心的伪造电子证明的问题将通过区块链技术来解决。而个人的手机上也可以安装电子证明文件夹来保存从政府网站开具的电子证明，该电子证明也可以安全地传送到其他人的电子证明文件夹里。韩国政府计划在2021年将90%的证明材料的开具形式转换为电子形式。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“一有什么事就让提交各种证明，现在好了。”还有网友说：“之前到银行处理事情的时候真的太麻烦了。”也有网友说：“只要不会被坏人利用，这种方式绝对是最好的了。”