SEVENTEEN新歌《Home》横扫国内外音源榜单

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SEVENTEEN日前发行了第6张迷你专辑《YOU MADE MY DAWN》回归。

此次回归是SEVENTEEN时隔6个月再次进行音乐活动，成员通过全新专辑，向歌迷展现出更加成熟的魅力。新专辑是第5张专辑《YOU MAKE MY DAY》延续，继“你为我带来了美好的一天”后，希望通过新专辑再次表达出“你在黑夜里为我带来了黎明”的概念。

主打歌《Home》是一首Urban Future R&B歌曲。歌词将相爱的人比喻为家，传递出爱人之间可以相互依存的温暖内容。包括主打歌在内，整张专辑都希望为歌迷在寒冬里送上暖意。成员们在showcase中介绍专辑时也表示：“新专辑的关键词是‘成熟’‘温暖’以及‘安慰’，希望能成为温暖大家内心的一张专辑。”

新专辑发行后，SEVENTEEN也立即投入到回归宣传活动中。歌曲音源在国内音源榜中的人气锋芒毕露，包括主打歌《Home》在内有多首歌曲都进入了多个榜单的前10强。与此同时，新专辑进入iTunes相关榜单前10位，在海外地区也颇受瞩目。