Wanna One告别演唱会落幕 团队正式解散

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伴随着高尺巨蛋告别演唱会“Therefore”落下帷幕，Wanna One正式解散。

本次告别演唱会于1月24日至27日4天举行，共召集了8万名歌迷来到现场支持。伴着笑声与不舍的泪水结束了演出后，成员们也都纷纷在各自的社交网络账号中发表了结束活动后的心情。

当时以第1名身份加入Wanna One的成员姜丹尼尔在Instagram上发文称：“我们共同走过很长的路。我们做的很好，今后也会做得更好。大家都辛苦了，在我的心底，我们永远都是最好、最棒的组合。”

金在奂也发文称：“通过Wanna One的演艺活动，我学习到了很多，这使我成长。要真心感谢一起走来的成员们和歌迷们。”

裴珍映将自己的亲笔信上传到了社交账号中，信中写道：“Wanna One成员裴珍映的最后一天结束了。成员们都坚定地走到最后，真的非常感激，我爱你们。虽然11名各奔东西，但希望大家今后也都尽力做到最好。我们要再最巅峰，笑着相聚。”

此外，河成云在拍摄画报、接受采访时，吐露了作为Wanna One成员活动1年半之久的心情，他说：“这是我人生中最幸福的经历。我很希望时间能够停止。我希望今后也能再和大家在一起。这些日子真的好像梦一样。”

而Wanna One团队官方推特也在相同时间更新状态称：“Wanna One × Wannable，不会忘记沐浴在春风中的我们。All I Wanna do WANNA ONE（官方口号）我们是Wanna One。”

2017年8月，练习生选秀节目《Produce 101》第2季前11位选手组成Wanna One正式出道，按照规则，共进行了将近1年半之久的演艺活动。