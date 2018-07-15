美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
#明星档案 l 2019-02-01
生日：1973年10月28日
身高：168cm
体重：50kg
血型：O型
出生地：江原道江陵市
学历：江陵岭东大学 女性教养学
演员金瑞亨1992年时参加韩国小姐大赛，获得江原道赛区第三名，后以KBS第16期公采演员的身份出道，五官英气，形象干练，经常在各种影视剧中出演女企业家、高级白领等角色。曾在经典连续剧《巴黎恋人》中饰演朴信阳的前妻白胜京，受到观众的关注。后陆续出演了《加油！金顺》、《绿玫瑰》、《妻子的诱惑》、《奇皇后》等作品，是女演员中不可或缺的中坚力量。不久前因出演了JTBC连续剧《天空之城》中的金珠英老师，再次获得好评。
代表作：
2018年 连续剧《天空之城》
2017年 电影《恶女》
2016年 连续剧《GOOD WIFE》
2014年 电影《春天》
2014年 连续剧《改过迁善》
2013年 连续剧《奇皇后》
2013年 电影《柏林》
2012年 电影《人类灭亡报告书》
2012年 连续剧《工薪族楚汉志》
2008年 连续剧《妻子的诱惑》
2005年 连续剧《绿玫瑰》
2005年 电影《女高怪谈4：声音》
2004年 连续剧《巴黎恋人》
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13