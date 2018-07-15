



生日：1973年10月28日

身高：168cm

体重：50kg

血型：O型

出生地：江原道江陵市

学历：江陵岭东大学 女性教养学





演员金瑞亨1992年时参加韩国小姐大赛，获得江原道赛区第三名，后以KBS第16期公采演员的身份出道，五官英气，形象干练，经常在各种影视剧中出演女企业家、高级白领等角色。曾在经典连续剧《巴黎恋人》中饰演朴信阳的前妻白胜京，受到观众的关注。后陆续出演了《加油！金顺》、《绿玫瑰》、《妻子的诱惑》、《奇皇后》等作品，是女演员中不可或缺的中坚力量。不久前因出演了JTBC连续剧《天空之城》中的金珠英老师，再次获得好评。





代表作：

2018年 连续剧《天空之城》

2017年 电影《恶女》

2016年 连续剧《GOOD WIFE》

2014年 电影《春天》

2014年 连续剧《改过迁善》

2013年 连续剧《奇皇后》

2013年 电影《柏林》

2012年 电影《人类灭亡报告书》

2012年 连续剧《工薪族楚汉志》

2008年 连续剧《妻子的诱惑》

2005年 连续剧《绿玫瑰》

2005年 电影《女高怪谈4：声音》

2004年 连续剧《巴黎恋人》