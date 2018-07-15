作家金周荣的小说《实习小偷》





《实习小偷》是1975年发表的作品。作家金周荣以堆放废物的垃圾场为背景，讲述一个社会底层家庭的故事。





继父用麦芽糖或钱，

跟人家换汽水瓶和可乐瓶。

他经常叫我站在手推车边，

看哪一家大门开着，他就闯入院子里。





他拿了水龙头边的铁盆和铜碗

就跑出来放在手推车上。

我在外面站在手推车边，

如果男的来了，我就高呼“收汽水瓶哟！”

如果女的来了，我就高呼“收旧脸盆哟！”

继父听到我的喊声就赶紧往外跑。

做这个买卖可真是又窝囊又吃力。





의붓아버지는 물론, 사이다병이나 콜라병을 받고

엿이나 돈으로 바꿔주기도 하였지만,

그것보다는 걸핏하면 리어카 옆에 나를 세워둔 채,

대문이 열린 집이면 무턱대고 안으로 들어가는 것이었습니다.





그는 그 집 수돗가에 있는 대야나 양은 그릇들을

몽땅 훔쳐들고 밖으로 나오는 것입니다.

나는 밖에 세워둔 리어커를 붙잡고 섰다가

남자가 나타나면 “사이다병 삽니다아”,

여자가 나타나면 ‘헌 대야 삽니다아’하고 소리쳐주면

의붓아버지가 속 차리고 부리나케 밖으로 쫒아나오곤 하지요.

장사라도 더럽게 똥줄 빠지는 장사지요.









#采访：文学评论家全绍英

小说《实习小偷》从一个少年的角度描述了当时的情况。一般来说，因为是从少年的观点去讲述社会情况，主人公应该是天真无邪才对，不过这部小说的主人公李元秀不同，他比较成熟和老练。后来，他跟继父学会了偷东西和生存的方法，在困苦的生活中，他是个过早成熟的孩子。









现在，巴士一边的车轮被完全拆了下来，

车身发出巨大的响声向一边倾斜。

可是，我没有失望，

父亲宁愿我们一家三口住的家被拆，

也没有把母亲交给阴险的老崔，

在我的眼中，父亲就像个巨人。

我为有一个这样的父亲感到心满意足，也感到自豪。

这时候，我把口袋里的小铁棍拿了出来，

朝向那边的天空，扔向远处。

不用铁棍，我也能把老崔打个半死。

“狗崽子，你给我出来！他妈的。”

我高呼一声，像条猎狗似的奔向了老崔。





이제 한 쪽 바퀴가 완전히 떨어져나가고,

차체가 뻐거덕 소리를 내며 기울기 시작하였습니다.

그러나 나는 실망하지 않았습니다.

우리 세 식구가 기거할 집이 헐리는 것을 감수하면서까지

어머니를 음흉한 최가 놈에게 넘여주지 않았던 아버지가

아무래도 거인으로 보였기 때문입니다.

나는 그런 아버지를 두었다는 사실에 감동하였고, 또한 자랑스러웠지요.

그 때 주머니에 쑤셔넣었던 쇠꼬챙이를 꺼내서

저 쪽 하늘 멀리 멀리로 던져버렸습니다.

“야 이 새캬, 이리 나오라구, 썅! ”

나는 이렇게 소리지르며 최가 놈을 향해

사냥개처럼 달려나갔습니다.









作家金周荣 (1939.1.26.庆尚北道青松)

1971年发表小说《休眠期》从而登上文坛

2013年获得第4届金万重文学奖大奖