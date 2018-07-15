《漫话国乐》 延坪岛难逢歌 / 龙冈长阿里 / 难逢歌





每逢过年过节，韩国总会有这样一群人感到格外的孤独与寂寞，他们就是被迫和北韩亲人分散的离散家属。据韩国政府统计，1988年至去年末，在政府登记的离散家属共有13万人，可令人心酸的是，如今只有5万多人在世，而其中有两成多人年龄已超过90岁，近9成的离散家属年龄都在70岁以上。很多离散家属都希望确认在北韩的失散亲人是否仍然在世。而韩国还有很多人因种种原因，没有登记为离散家属，而且有的人虽然全家人一起逃到韩国定居下来，但至今难以忘怀小时候与父母一起生活的老家。充满希望的新年到来了，离散家属们都期盼着南北韩关系在新的一年里能够有新的突破，自己能与失散的亲人早日团聚。





欣逢农历新年，今天的节目我们给大家安排了在北韩地区流传下来的民谣。首先给大家播放的是西道民谣《延坪岛难逢歌》。延坪岛在行政区域划分上隶属仁川市瓮津郡，从仁川港乘坐快轮，以时速145公里的速度约两个小时才能抵达，距离较远。而延坪岛距离北韩鲋（fu4)浦里只有10公里。刚刚说到的《延坪岛难逢歌》被包括在统称北韩黄海道与平安道地区民谣的西道民谣之中。由于这首民谣复歌部分的歌词以“那那、那那”开头，因而又名《那那尼打令》。

{音乐1: 西道民谣《延坪岛难逢歌》/阿利水乐队}





如今，延坪岛以花蟹出名，但古时候这一带盛产黄花鱼。据说黄花鱼为了产卵，从韩半岛的南海到西海岸逆流而上。到了立夏之际，当黄花鱼出现在西海时，其独特的叫声会响遍大海，尤为壮观。这时候的黄花鱼因卵饱满又厚实而被评为上品。在延坪岛广为传唱的《延坪岛难逢歌》以诙谐幽默的歌词和欢快的曲调深得人们的喜爱。





接下来请大家欣赏的是以长唢呐吹奏的西道民谣《龙冈长阿里》，这是在平安南道龙冈地区流传下来的阿里郎。龙冈位于北韩平壤的西南方，是西海岸的一个港口。自古以来，这一带流传着很多民谣，以贝贝巫法出名的金宗朝、崔顺庆等西道民谣名唱也曾在这里展开活跃的活动。





古时候，到了插秧、锄草等农忙时节，农民们下田劳动时会唱多样的劳动谣，以活跃劳动气氛。《龙冈长阿里》将节奏缓慢的阿里郎与打令结合，因此前半段的曲调被拉长，后半段的节奏轻快。演奏这首民谣的长唢呐是一种北韩改良乐器，是将太平箫进行改良的，比唢呐长一点，音色比太平箫柔和一些。

{音乐2: 西道民谣《龙冈长阿里》/长唢呐-崔荣德}





《难逢歌》与《愁心歌》都是最具代表性的西道民谣。《难逢歌》种类繁多，按照速度与歌词分为长难逢歌、扎紧难逢歌、辞说难逢歌等，另外还有不同地区版本的难逢歌，如开城难逢歌、沙里院难逢歌、肃川难逢歌等。由于复歌部分的歌词有“我的爱啊”，因此又名《爱打令》。





乐团光七是由9人组成的传统流浪乐队，由于在2015年光复70周年那年创团而起名光七。该乐队尤其以深层的理解与独特的视角重新诠释西道民谣而备受关注。如果在北韩地区表演重新诠释的西道民谣，不知道当地人的反应会如何？希望韩国国乐家在北韩尽情献艺的日子能够早日到来。

{音乐3: 西道民谣《难逢歌》/ 乐团光七}