第二次美北首脑会谈展望

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美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩将于本月27日至28日在越南举行第二次美北首脑会谈。





当地时间2月5日，美国总统特朗普在发表国情咨文演讲时宣布了第二次美北首脑会谈的日期和场所，为推进韩半岛无核化注入了新的动力。美国总统特朗普在国情咨文演讲中表示，将于2月27日至28日在越南举行第二次美北首脑会谈。此前，特朗普政府为向金正恩委员长提供方便，在越南、印度尼西亚、泰国等东南亚国家中择选会谈地点，并最终确定在越南举行第二次美北首脑会谈。越南是北韩推进经济改革开放的模板之一，通过越南式改革开放，北韩可在巩固其社会主义体制的同时促进经济发展。因此，金正恩委员长在访问越南期间有可能对越南的经济发展模式进行考察。





去年6月12日，美国和北韩在新加坡举行具有历史意义的第一次首脑会谈后，时隔8个多月将再次举行双边首脑会谈，以推进北韩无核化进程。因此，第二次美北首脑会谈有望成为解决北韩核导问题的重要突破口。第一次美北首脑会谈的意义在于为解决北韩核问题设定轮廓，而在第二次美北首脑会谈中，要在美北关系、建立韩半岛永久和平机制、完全无核化等方面取得实质性进展。今年年底，美国将进入大选局面，因此特朗普总统必须在北韩无核化问题上取得实质性成果。北韩则因经济困难，希望美国松绑对其制裁。由此看来，在第二次美北首脑会谈中有可能为解决北韩核问题达成部分妥协。





第二次美北首脑会谈能否取得实质性进展，其关键在于美国对其提出的条件将采取何种阶段性、同步性的措施。最重要的是无核化与相应措施。前不久，美国国务院对北韩政策特别代表比根在斯坦福大学演说时强调，在去年9月南北韩《平壤共同宣言》和美国国务卿蓬佩奥10月访问平壤时，北韩国务委员会委员长金正恩表示，北韩将同宁边核设施一道废弃其他铀浓缩设施与核废料再处理设施，并表示北韩将对其所有核设施进行申报、接受验证，也会完全废弃远程弹道导弹。因此，在第二次美北首脑会谈中，首先将就北韩提交弃核时间表和路线图等进行协商。此外，美国和北韩还将就丰溪里核试验场和东仓里火箭推进器试验场的废弃、验证问题进行协商。如果北韩决定提交无核化时间表和路线图，双方将就签署和平协定、保障北韩体制安全、缓和对北韩制裁、相互开设联络办事处、发表《终战宣言》等相应措施进行讨论。问题是北韩接受核查、验证的范围和美国松绑对北韩制裁的程度，其他事项有可能达成共识或协议。如果北韩同意冻结核开发，美国有可能同意发表《终战宣言》。由于美北首脑会谈后，有可能接着举行美中首脑会谈，这将为发表《终战宣言》营造良好氛围。总之，关键在于北韩接受核查、验证的范围和美国松绑对北韩制裁的程度。第二次美北首脑会谈结束后，若能举行美中首脑会谈，南北韩与美中四方有可能就发表《终战宣言》问题进行讨论。不论如何，在第二次美北首脑会谈以前，双方将就无核化程序等细节问题持续进行工作协商。





本月6日，美国国务院对北韩政策特别代表比根访问平壤，与其对话伙伴、前北韩驻西班牙大使金赫澈就第二次美北首脑会谈的议题——北韩的无核化措施和美国的相应措施进行讨论。





在第二次美北首脑会谈即将于三周后举行的情况下，美国和北韩能否在最大程度上消除意见分歧，并通过在越南举行的第二次美北首脑会谈公诸于世，引起国际社会密切关注。