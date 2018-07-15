开城园区入驻企业盼望园区重启 拟再次申请访北

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南北韩关系获得改善，开城工业园区却未能重启，其原因在于受制于国际社会对北韩的制裁。





开城工业园区是所谓的“双赢合作项目”，韩方提供资本和技术，北韩提供土地和人力，开展了有利于双方的合作。2000年首次南北韩首脑会谈后，按照韩国现代和北韩方面的协议开始推动开城工业园区合作项目。2004年12月示范园区开始运作后，很快发展成为南北韩经济合作的象征。





开城工业园区被关闭源自北韩第四次核试验和发射远程导弹。2016年2月10日，韩国政府宣布停止开城工业园区的运作，第二天北韩宣布关闭园区和驱逐韩方人员出境，工业园区被完全关闭。当时，开城工业园区是南北韩唯一的经济合作项目，园区关闭后，南北韩关系完全断绝。





截至开城工业园区停运之前，共有124家韩国企业入驻园区，以2014年为准，每年生产额达4.7亿美元。政府与民间对园区投资达1.19万亿韩元，园区停运后韩方遭受了巨大损失。入驻企业中有的已破产，有的则仍在苦苦等候园区重启。入驻企业人士已组成非常对策委员会，为重启园区和谋生存而保持合作。委员会决定向政府提出访问开城工业园区的申请，前往查看厂房等有关设施。在工业园区停运的3年期间，韩方入驻企业人士共7次申请访北，均遭政府拒绝。上月，179名企业人士再次申请访北，但尚未获得政府批准。