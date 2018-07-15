蓬佩奥：希望金正恩遵守无核化承诺

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美国国务卿蓬佩奥希望金正恩遵守在首次美北首脑会谈中作出的无核化承诺既是对北韩的期待，也是向北韩发出的信息。他说，北韩落实无核化将给北韩居民带来最大利益，也将维护美国人民的安全。





蓬佩奥还说，北韩需改变居民的前进方向，需改善北韩的经济环境。他强调，这并非是他说的，而是金正恩亲口说的。他说，如果金正恩遵守承诺，美国将会为韩半岛的稳定和北韩居民更美好的未来落实相关承诺。蓬佩奥这番话体现出美国较为肯定和柔软的态度，但从另一个角度来看，仍然是一些原则性的意见。





美北谈判的关键在于无核化和相应措施，也就是北韩实现完全的无核化，美国向北韩提供支援等采取相应措施。其实，双方早已在原则上就无核化和相应措施达成协议，问题是如何具体落实协议。美国与北韩在70年的时间里处于敌对局面，长期以来互不信任。双方在过去曾就核问题达成协议，但北韩却私下开发核导，加重了双方的不信任。在这种情况下，虽然双方均认为应实现无核化和采取相应措施，但都不愿率先履行措施，于是问题又回到了无核化和相应措施的先后顺序之上。以此来看，蓬佩奥所言仍然是一些原则性问题，这是因为目前美国特别代表比根正在平壤进行工作协商，根据协商结果，情况也会有所不同。