导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：向梅 (北京市民族教育培训学校校长)





正月初一也就是中国人的“春节”，在韩国也是一大传统节日，韩国人称之为“旧正”。时逢春节，各种传统演出接连不断。我们有幸迎来了从中国不远万里前来韩国演出的传统乐器公演团，有请北京市民族教育学校校长向梅为我们介绍一下相关情况。





ⓒ KBS

南：向老师，您好！

向：您好！我是来自北京的，北京市民族教育学校的校长，同时也是北京跟海外民族音乐交流方面的负责人。非常有幸跟大家在首尔见面！

南：能给我们介绍一下您和您的团队此行的目的吗？

向：我们此行是来宣传中国的传统乐器和传统音乐，我们带来了中国的古筝，目的是在首尔中国文化院进行中国传统乐器演出。

南：这次演出的背景是什么呢？你们是怎么促成这次演出的呢？

向：本次演出是在彭丽颖团长的主导之下促成的，中国文化院是在海外弘扬中国传统文化的地方，能够在这里面向韩国的观众们进行演出，作为传统艺术的工作者，实在是一件快乐的事情。

南：本次演出当中好像还有韩国音乐家的演奏是吧？有没有合奏演出？以您的经验，作为中国音乐家演奏韩国乐曲，或者韩国乐手演奏中国乐曲的时候，都会有哪些感受呢？

向：非常遗憾本次演出没有安排这样的合作。但是我们在中国曾经搞过这样的演出，就是跟中国的朝鲜族音乐家们共同合作，我们演奏韩国传统民谣阿里郎等，当时感动了很多人。





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南：以前你们也有过类似去海外的演出吧？观众的主要对象是谁？反响如何呢？

向：是的。我们曾经去过很多国家进行演出。记得在德国演出的时候，观众几乎全部都是德国人，就连亚洲人都很少，但是当演出结束之后，观众给予我们热烈的掌声，从他们的掌声当中我们可以体会得到他们听懂了我们的艺术，被中国传统艺术的魅力真正的感染到了。

南：韩国的流行音乐K-POP在中国十分受到欢迎，而传统音乐在中国似乎还没有什么反响，你认为为什么会这样呢？

向：其实任何一个民族的传统艺术都是集先祖们智慧和艺术的精华，都是美丽的。韩国要想将传统音乐艺术打进中国，我认为必须要有足够的交流，像流行音乐那样频繁地跟中国受众接触，让中国受众有足够的机会去接触和了解韩国传统音乐。

南：你们本次演出选择了古筝，有什么特别的意义吗？

向：古筝是中国传统乐器的精髓，在日本、蒙古和韩国都有它的血脉，在韩国就是伽倻琴。我们选择古筝也是因为毕竟是第一次来韩演出，因此选择了韩国人比较熟悉的古筝。以此为起点，今后我们还会进行更广泛的交流。

南：你们都有哪些与韩国音乐届的交流呢？今后有哪些交流计划？

向：我们这一次还是第一次在韩国跟同行们交流，今后我们打算经常来往，今年6月份可能还会有机会来韩国演出，届时希望能够做得更好。