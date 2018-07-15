应调整柳宽顺烈士的勋章等级

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今年是韩国3.1运动100周年，柳宽顺烈士是3.1运动的象征性人物。





3.1运动是抵抗帝国主义日本殖民统治而掀起的全民性非暴力抗拒运动，也是一战后在战胜国殖民地最早发生的大规模独立运动。1919年3月1日，在首尔、平壤等6大城市同时掀起了独立万岁运动，随后扩散到全国各地，持续了几个月的时间。3.1运动是一项手持太极旗、高呼独立万岁、宣布国家独立的和平示威活动。日帝毫无忌惮的进行大规模武力镇压，据统计，3.1运动爆发后，在3个月时间里共有7千多人死亡。日本军警逮捕了众多独立运动家和示威参加者进行严刑拷打和处死，众多教会、学校和住宅等示威地点被焚毁。





1902年，柳宽顺烈士出生于忠南木川，在传教士的推荐下进入梨花学堂读书。梨花学堂成立于1886年，是韩国最早创办的近代化私立女性教育机构。后来，柳宽顺参与了3.1运动， 4月1日，在当地市场进行示威，包括她的父母在内共有19人牺牲。柳宽顺烈士因领导示威被捕，被判3年徒刑，关押在西大门监狱。她在狱里高呼万岁，受到严刑拷打，1920年9月28日殉国。当时，柳宽顺才18岁。





政府向独立有功者颁发的勋章名为建国勋章，建国勳章共分5个等级。最高等级为“建国勳章大韩民国章”，第二等级为“建国勳章总统章”，其后依次为“建国勳章独立章”、“建国勳章爱国章”和“建国勳章爱族章”。柳宽顺烈士获得了第三等级“建国勳章独立章”。有观点指出，以柳宽顺烈士的功勋和爱国情操来看，应提升她的勋章等级。