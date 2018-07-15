统一部长官赵明均出席临津阁“望乡敬慕祭”

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今年是否会持续举行离散家属团聚活动等南北韩离散人们的交流呢？韩国统一部长官赵明均5日参加在京畿道坡州市临津阁举行的“望乡敬慕祭”时表示，将会为此作出努力。





“望乡敬慕祭”指的是家乡在北韩的人在春节期间举行的联合祭祖活动，是在距离北韩较近的坡州临津阁望拜坛举行。临津阁位于临津江江边，对面就是北韩，每年到了春节，家乡在北韩的人思念家乡和亲人，就来到此处望乡遥拜。





今年春节，加大了人们对离散家属团聚活动和返回家乡访问等方面的期待。北韩核问题已经进入谈判局面，南北韩在各个领域的合作也加快了速度，今年南北韩的交流与合作必将迎来一番新气象。但是，离散家属的交流不如想象般的顺利，春节期间的团聚活动未能实现，视频团聚活动也有可能在一两个月后才能实现。视频团聚活动迟迟未能实现是受阻于国际社会对北韩的制裁。自2007年开始，南北韩视频团聚活动有关装备就未再使用，需要全面进行维修，而修建所需的装备运入北韩需要获得制裁豁免。美国和联合国并非反对视频团聚活动等人道主义活动，但既然存在制裁问题，在程序上就需要获得制裁豁免。目前，韩国政府正在同美国和联合国等进行相关协商，在下次举行的韩美小组会议上将就这一问题进行讨论。以此来看，视频团聚活动和离散家属实际团聚活动最快也会在3月实现。