韩国成为海上导航系统开发国际组织创始成员国

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韩国海洋水产部8日宣布，由韩国、瑞典、丹麦、英国、德国5个国家的研究机构及政府机关在丹麦哥本哈根成立海上导航系统开发国际组织，成员国将共同致力于“e导航”系统的开发。





所谓“e导航”，即将信息通信技术应用于船舶航海技术的新一代海洋安全管理体系。通过这一体系，海上船舶和陆地监控可以实时共享和利用各种海洋安全信息，从而改善各项服务，保障航运安全。e导航系统作为各种信息通信技术的融合体，尤其需要具备两个核心要素：即新一代电子海图等各种信息的数字化以及交换这些信息的通信技术。在陆地上建立位置监控系统，进行海洋安全信息收集及共享，并提供海洋大数据服务，指导船舶最佳航线的选择等。这些信息通过大容量、超高速信息通信技术实现共享和交流，包括近距离使用LTE系统，近海使用地面波通信，远洋则使用卫星通信等。在此过程中，“标准化”就成了最大课题。如果信息和通信不能标准化，就无法实现共享和沟通，韩国、瑞典、丹麦、英国和德国5国创立海上导航系统开发国际组织就是为了解决这一问题。





“国际信息共享体系（MCP）”即运营e导航系统所需的数字信息化平台。韩国海洋水产部及船舶海洋设备研究所、丹麦海事局及哥本哈根大学、瑞典海事局及国策研究机构（RISE）、德国信息通信研究所(OFFIS)、英国航标协会等将通过海上导航系统开发国际组织，共同致力于信息共享技术的开发，使本国技术得到国际标准认可，为在相关市场拔得头筹而付出努力。





韩国自2016年起便制定五年计划，大力推动“韩国型e导航”的构建工作。2016至2018年3年间，韩国已与瑞典、丹麦共同开发了信息共享体系。该体系充分考虑了韩国海上渔船及小型船舶较多的交通环境，预计将于2021年起正式投入使用，相关海上安全及海运效率有望迈上一个新台阶。此次海上导航系统开发国际组织的创立是否能将韩国型标准推广为国际标准，也备受瞩目。