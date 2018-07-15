《2.8独立宣言》与3.1运动

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《2.8独立宣言》由1919年在东京留学的韩国学生发表，该宣言成为3.1运动的导火索。





第一次世界大战终战和随之兴起的民族自决主义对《2.8独立宣言》产生了很大影响。时任美国总统伍德罗•威尔逊（Woodrow Wilson）1918年在第一次世界大战终战前发表的十四点和平原则以及第一次世界大战休战条约鼓动了在日韩国留学生的心。1919年1月6日，在日韩国留学生举行演讲会，下定决心正式开展具体的独立运动。根据决议，留学生们成立执行委员会并由此后成为韩国著名作家的李光洙起草《独立宣言》。宣言提出韩民族理应独立的依据和正当性，谴责日本帝国主义统治践踏自由、充满民族歧视、剥夺生存权的“古代型奴隶政策”，宣言警告日帝称，韩民族将持续进行斗争，韩民族实现独立后诞生的国家将是立足于民主主义的新国家，将为世界和平与人类文化发展作出贡献。在日韩国留学生于1919年2月8日将请愿书和《独立宣言》发送至各国常驻日本东京外交公馆、日本政府各大臣和议会、朝鲜总督府以及各家报社。当天下午2时在基督教青年会馆举行学生大会，发表《2.8独立宣言》。参加大会的600多名韩国留学生计划讨论独立途经，但遭到警察强制驱散，执行委员会委员等13人被逮捕。





随后，《2.8独立宣言》的消息传到了韩国，成为3.1运动的导火索。