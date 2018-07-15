



生日：1983年3月2日

身高：173cm

体重：56kg

血型：B型

出生地：首尔

学历：首尔大学国乐系硕士





演员李荷妮曾于2006年当选韩国小姐冠军，并代表韩国参加世界小姐选美，获得第四位。由于家境好、学历高，是名副其实的“妈朋女”。首尔大学硕士毕业，擅长伽倻琴、长鼓以及传统舞蹈。同时，英语、法语、汉语和日语也说得非常流利。曾在出马韩国小姐时，断言自己不会成为艺人，然而获奖后却一路不可逆地向演艺圈飞速发展，引来了很多非议。曾在电影《镜头背后》、《铁线虫入侵》、连续剧《PASTA》、《鲨鱼》、《回来吧大叔》等作品中有精彩演出。





代表作：

2019年 电影《极限职业》

2019年 连续剧《热血司祭》

2017年 电影《兄弟》

2017年 电影《沉默》

2017年 电影《被操纵的城市》

2016年 电影《机器人，SORI》

2016年 连续剧《回来吧大叔》

2015年 连续剧《辉煌或疯狂》

2014年 电影《老千：神之手》

2013年 连续剧《鲨鱼》

2013年 电影《镜头背后》

2012年 电影《铁线虫入侵》

2010年 连续剧《PASTA》