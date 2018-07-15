美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
#明星档案 l 2019-02-08
生日：1983年3月2日
身高：173cm
体重：56kg
血型：B型
出生地：首尔
学历：首尔大学国乐系硕士
演员李荷妮曾于2006年当选韩国小姐冠军，并代表韩国参加世界小姐选美，获得第四位。由于家境好、学历高，是名副其实的“妈朋女”。首尔大学硕士毕业，擅长伽倻琴、长鼓以及传统舞蹈。同时，英语、法语、汉语和日语也说得非常流利。曾在出马韩国小姐时，断言自己不会成为艺人，然而获奖后却一路不可逆地向演艺圈飞速发展，引来了很多非议。曾在电影《镜头背后》、《铁线虫入侵》、连续剧《PASTA》、《鲨鱼》、《回来吧大叔》等作品中有精彩演出。
代表作：
2019年 电影《极限职业》
2019年 连续剧《热血司祭》
2017年 电影《兄弟》
2017年 电影《沉默》
2017年 电影《被操纵的城市》
2016年 电影《机器人，SORI》
2016年 连续剧《回来吧大叔》
2015年 连续剧《辉煌或疯狂》
2014年 电影《老千：神之手》
2013年 连续剧《鲨鱼》
2013年 电影《镜头背后》
2012年 电影《铁线虫入侵》
2010年 连续剧《PASTA》
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13