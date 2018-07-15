第二次“特金会”27日起在越南举行

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美国总统特朗普5日发表新年国情咨文演讲，宣布将于本月27日至28日在越南同北韩国务委员会委员长金正恩举行第二次首脑会谈。





特朗普表示，虽仍有很多事情要做，但目前我和金正恩的关系非常良好，我们将于27日至28日在越南再度会晤。特朗普强调，这是一次大胆而崭新的外交尝试，我们为维护半岛和平持续付出努力。他说，被北韩扣押的美国公民已经回国，北韩停止进行核试验，近15个月内也未进行导弹试验。特朗普还指出，若非本人当选总统，美国现在也许正与北韩交战，发言彰显其政绩。





就美国和北韩而言，第二次会谈地点越南的地缘位置较为中立，双方还考虑到金正恩专机“苍鹰1号”续航距离、住宿设施、媒体采访环境等多种因素，最终选定越南为会谈地点。从特朗普的发言中可看出，美北领导人将在越南停留2天时间，因此有可能举行两轮首脑会谈。





在第二次“特金会”消息发布前后，美北双方正展开工作协商，主要焦点是北韩的无核化履行措施和美国采取的相应措施。美国要求北韩率先采取无核化措施，北韩则要求美国先采取相应措施，尤其是北韩要求美国松绑制裁，谁先谁后这一问题成核心议题。由美国国务院对北韩政策特别代表斯蒂芬•比根提出的分阶段蓝图备受关注。此前，他提出了废除北韩钚和浓缩铀设施、申报核相关内容并进行检查和验证以及销毁核裂变物质、武器、导弹、发射台和其他大规模杀伤性武器的蓝图。作为美国的相应措施，比根提到了建立美北间信任、改善双方关系、构建半岛永久和平机制以及在适当的时候对北韩进行投资支援等。此外，相应措施可能还包括《终战宣言》、开设美北联络办公室、讨论签署《和平协定》以及重启开城工业园区和金刚山旅游等。考虑到美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥并未脱离原则性的官方立场，比根的发言可以看作感知美国立场的指针。

在第一次美北首脑会谈中，双方发布了包括改善关系、构建和平机制、实现完全无核化等内容在内的联合声明。因为是双方领导人的首次见面，即便有声音指出声明笼统，但仍极具象征性意义。但此后举行的工作会谈迟迟没有进展，因此有声音对通过对话解决北核问题产生怀疑。





至此，特朗普与金正恩时隔8个月将再度面对面举行会谈。双方在本次会谈中无法重复新加坡会谈时达成的协议，而应取得实质且具体的进展，因此压力颇大。但也有声音指出，这种压力反而可能成为取得实质性进展的动力。