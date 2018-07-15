外国投资者大举买入韩国股票令股市反弹

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今年1月，外国投资者在韩国股市创下3年9个月以来的最大净买入纪录，令股市反弹。





据韩国交易所6日消息，外国投资者1月在有价证券市场（韩国综合股指，KOSPI）净买入股票的规模高达4.0500万亿韩元，KOSPI指数一个月间上升8.03%。净买入规模创2015年4月（4.6493万亿韩元）以来单月最高纪录。同期，个人投资者和机构分别净卖出3.2295万亿韩元和8431亿韩元股票。截至本月1日，KOSPI指数为2203.46点，基本恢复至去年10月的水平。





数据显示，去年外国投资者共抛售规模达5.7万亿韩元的股票。尤其是10月，外国投资者抛售股票规模高达4.6万亿韩元。受此影响，KOSPI指数一年间跌幅超过17%。与上述情况相比，今年1月外国投资者大举“回归”韩国股市，两者对比鲜明。





据悉，外国投资者净买入股票主要集中在半导体领域。从品目净买入规模来看，外国投资者购买三星电子股票规模为2.3352万亿韩元，SK海力士为8224亿韩元，即外国投资者净买入规模的78%集中在这两家公司。此外，外国投资者还净买入韩国电力（1927亿韩元）、三星SDI（1238亿韩元）、LG化学（1072亿韩元）和SK（1032亿韩元）股票。从品目来看，包括半导体的电器电子股票净买入规模为3.4502万亿韩元，占整体的85.2%。随后为金融（4873亿韩元）、化学（2682亿韩元）和建筑（2189亿韩元）等股票。





分析认为，外国投资者大举购买韩国股票，其背景主要是全球掀“资金潮”趋势、去年股市下跌带来的较低评价吸引力以及半导体景气下半年有望得到恢复等。“资金潮”源自美联储维持现基准利率不变引发的紧缩政策缓解、中国经济刺激政策等不稳定因素改善，而这种偏于风险资产的心理逐步扩散让资金转向新兴国家。今年1月，在众多新兴国家中，外国投资者对韩国情有独钟，净买入股票规模最多。分析还认为，去年大盘下跌，股价走低，这些因素吸引大批投资者们的目光。目前，KOSPI股价净值比（PBR）为0.93倍，股价收益率（PER）为10.23倍，与韩国企业业绩或规模相比，股价过低。也有预测称，因半导体价格大幅下降，半导体需求将会反弹。据此，预计外国投资者大举购买韩国股票将持续一段时间。





但多数预测认为，未来这种强烈的购买势头将一去不返。同时，认为转换为快速下跌可能性不大的预测也占主流。首先，韩国KOSPI指数的急速反弹已使低估值的魅力大幅减少。同时，经济放缓带来的企业利润减少等问题犹存，束缚股价上升空间。专家认为，股市反弹虽有相应调整，但幅度并不会太过明显。从中长期来看，大盘将形成缓慢的上涨行情或股价在一定范围内浮动。