韩国对外出口恐陷低迷态势

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今年1月，韩国对外出口额共计463.5亿美元，同比减少5.8%，继去年12月后连续两个月呈负增长。这也是韩国对外出口继2019年9月至10月后，时隔27个月再呈跌势，而这种趋势是否会成为常态，令人担忧。

去年12月，韩国对外出口同比减少1.2%。导致出口步伐放缓的主要原因是半导体等主力出口项目风光不再。从出口品目来看，半导体出口下降尤为显著。去年12月半导体出口同比减少8.3%，27个月来首次出现负增长。今年1月半导体出口形势进一步恶化，跌幅增至23.3%。以2018年为准，半导体占韩国整体出口比重约为21%，因此，半导体出口减少直接导致韩国整体出口的下降。13个出口品目中，继半导体、通用机械之后，为韩国第三大出口项目石化产品去年12月和今年1月的出口额均同比减少。显示屏出口从去年9月起连续5个月减少，包括手机和手机零部件在内的无线通信设备出口连续6个月减少。相反，汽车出口去年12月和今年1月分别增加27%和13.4%。汽车零部件出口结束长达4个月的负增长，上个月增长12.8%。钢铁产品出口上个月增加3.3%。总的来说，今年1月，13大出口品目中有9个品目出口同比减少。从出口对象国来看，韩国对中国出口从去年11月起连续3个月减少，对中东和中南美地区的出口分别连续6个月和5个月减少，对其他国家出口呈现增势。

分析认为，半导体价格下降和需求减少、国际油价下跌、以发达国家为中心的经济低迷和中国经济增长率放缓等综合因素导致韩国对外出口减少。因此，除了部分专家认为今年韩国对外出口增幅仅为去年的一半外，更有声音认为今年韩国对外出口将呈负增长。韩国银行（央行）认为，今年名义出口增长率为-1.4%，这是央行时隔3年再度提出负增长的预测。但韩国政府认为，2月对外出口增长率将由负转正。经济副总理兼企划财政部长官洪楠基本月1日对“2月韩国对外出口能否由负转正”的问题给予肯定回答。产业通商资源部也认为，导致韩国出口连续两个月减少的罪魁祸首是单价下降，由于出口量平稳增加，因此出口负增长仅是暂时现象。尽管如此，专家依然对韩国出口放缓感到忧虑。由于韩国经济对出口的依赖较大，因此出口不振将导致全国经济萧条。为此，政府也在加紧制定对策，即动员所有可用资源支援出口。政府最近成立了由企划财政部、产业通商资源部等参与的部门特别工作组（TF），这些部门正制定出口对策。据悉，该对策的主要内容之一是扩大对出口企业的金融支援，以销售债券为担保的扩大贷款方案等具体对策正在讨论之中。