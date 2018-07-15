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穿秋裤很暖和，但脱秋裤对于某些人来说却可能是灾难现场，因为脱掉的除了秋裤，还有腿上的皮屑，使劲抖一下秋裤，这些皮屑会像冬天的白色雪花一样纷纷飘落，而再仔细看腿上，可能还有鱼鳞一样的干纹。这是得了啥皮肤病吗？这还真不是大惊小怪了，因为脱屑，很多人会联想到“银屑病”，专家表示，虽然银屑病患者也可以刮脱下来一层银白色的鳞屑，但往往伴有其他皮肤损伤的症状，如果只是单纯的脱屑，就不是银屑病，而大多是干燥惹的祸！那么如何改善皮屑问题呢？

1）洗澡水别太烫。听说男女最大的区别之一就是洗澡水的温度，女生的洗澡水温度到了男生那里简直要烫伤！虽然每个人的体感不太一样，但一般说来，40摄氏度的水温就可以了。太热的水，会破坏表面的皮肤，让皮肤更容易干燥。﻿

2）洗完澡一定要涂身体乳。很多女生洗完澡会精心呵护自己的脸，却忽视了腿。如果也给腿上抹点身体乳、护肤霜之类的东西，可以有效对抗干燥！身体乳可比用在脸上的护肤品便宜多了，但因为腿部面积大，可能需要多点耐心。

3）多喝水，多吃蔬果。相比较夏秋季节，冬天的蔬果供应没那么丰富，但还是要提醒自己多吃一些。这些蔬果富含维生素，虽然不会立刻让你的皮肤变好，但对保护皮肤有一定好处。另外，多喝水，保证身体水分充足，皮肤才可能水润。

4)少熬夜，保证充足的睡眠。﻿睡不好，除了黑眼圈加重，脸色不好，腿上的肌肤问题——粗糙、干燥也分分钟来找你！





（文中窍门来自魏涛听友）