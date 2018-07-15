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春节是韩国人最为重视的传统节日之一，每年放三天假，在节日期间，举国上下都会沉浸在一片喜悦与祥和的气氛当中。





韩国春节最突出的风景是回家团聚，放假那几天，大部分人都回老家与家人团聚，因此韩国也有“春运”，春节期间，全国旅客流量超过3000万人，而且很多人都开车回家过年，因此春节期间有2000万辆以上的汽车拥挤在各条高速公路上。这样一来，之前车水马龙的首尔，在春节期间会突然变得格外清静，马路上也很少再看到成串的汽车。





春节最为重要的习俗是郑重而庄严的茶礼。据调查，每10户中有6.5户在春节举行茶礼，这也是最有特色的春节风景。在客厅或卧房摆放祖宗的画像与供桌，供桌上摆放水果、鱼肉、糕点等各式祭品，这些祭品都是主妇花好几天精心调制的。祭品的摆放规则也非常严格，有“鱼东肉西”、“生东熟西”、“红东白西”等讲究。茶礼程序也很严格，家人依次向祖先鞠躬磕头，祈求祖宗创下的家业兴旺发达，保佑子孙平安。茶礼结束后，全家人才能吃大年初一的第一餐。这一餐必不可少的就是年糕汤，正月初一吃年糕汤寓意着迎接太阳的光明与万物更生的纯洁。吃完年糕汤，晚辈向长辈拜年，长辈送压岁钱给晚辈。拜年后，很多家庭会到祖先的坟墓扫墓，以缅怀祖先的恩德。扫墓回家后，家人一起玩掷四棋、踢毽子等传统游戏。





韩国人每逢传统佳节有送礼的传统，在节日之际购买牛排、黄花鱼、传统糕点等礼品送给亲人、上司等长辈。因此在节日之际，百货商店等各商场会竞相推出特色礼品。





时过境迁，近来韩国人的过年气氛也发生了很多变化。很多家庭在节日前提前扫墓，趁长假出国旅游。据哈拿多乐旅行社的调查显示，今年春节出国旅游的国人比去年同期增长了10%以上，出国旅游的首选地是东南亚地区，其次是日本与中国。





在大年初一，首尔的景福宫等四大古宫与宗庙、朝鲜王朝王陵等历史遗迹将免费对外开放，并且会举行很多全家人一起参加的活动。





另外，乡下的过年气氛比城市更为热闹，村民们会聚在一起进行岁画、福笊篱篱、赶夜鬼光等精彩的活动，挺热闹的。