黄金猪年本命年K-POP歌手大盘点

2019年己亥年，据说是60年一遇的黄金猪年。韩流乐坛中属猪的歌手们，在黄金猪年又会有着怎样的发展计划呢？接下来就带您简单盘点，2019己亥黄金猪年，本命年K-POP歌手们！





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◆1995年出生：BTS金泰亨、朴智旻,TWICE娜琏,MAMAMOO华莎、辉仁,GFRIEND金韶情,Apink金南珠

防弹少年团。防弹少年团成员中朴智旻和金泰亨两位成员出生于1995年，今年迎来本命年。而去年可谓是防弹少年团之年。BTS去年人气席卷全球，也书写了韩国大众音乐新的历史。BTS也在各种颁奖典礼中拿奖拿到手软。去年本已合约期满的防弹少年成员，也早已和一路共同奋斗的经纪公司续约成功，因此，新的一年，公司必将继续为防弹少年团征服更多世界歌迷而努力。

Wanna One11名成员中，有多位1995年出生的成员。邕圣祐目前已经确定，将首先挑战演技。值得一提的是黄旼泫。作为NU`EST的成员，在Wanna One解散后，将会回归团队，因此NU’EST 2019年的发展格外引人注目，原因除了黄旼泫之外，NU`EST中还有一位成员也是95年生，且也在《Produce 101》第二季中获得了很高人气，他便是白虎姜东昊。两位成员将在本命年中，以NU`EST成员身份为歌迷带来怎样的音乐作品、是否能超越NU`EST W以及Wanna One时期所拥有的人气，都成为新一年关注的焦点。

人气女团中也有多为“金猪”成员。

TWICE成员娜琏今年是本命年。根据目前透露的行程，TWICE预计今年也将在巩固国内人气的基础之上，继续拓展海外尤其是日本的音乐市场。去年在日本发行的首张专辑《BDZ》获得空前成功，也让TWICE趁热打铁，将会从今年3月开始在日本大阪、东京、名古屋共举行4场演唱会。TWICE去年可谓回归频繁，而今年JYP方面即使不像去年一样为TWICE安排如此紧密的回归行程，却也不至于过于放缓节奏，毕竟日新月异的韩流乐坛，高曝光度也是歌手人气持久的武器之一。

去年表现不俗的韩流女团中，MAMAMOO绝对是其中之一。音乐方面，MAMAMOO推出了“四季四色”计划，每个季节推出一张新作品，不让歌迷苦等，同时音乐质量也均十分出色。MAMAMOO无论唱功还是舞台表现等音乐方面的实力，都已无可挑剔。最让粉丝收获意外惊喜的则是综艺方面。成员华莎在《我独自生活》中的表现，让人们又发现了一颗综艺新星。而华莎也凭借该节目获得了MBC演艺大赏的年度新人奖。MAMAMOO 4位成员中，华莎和辉人2人今年会迎来本命年，我们也不妨期待MAMAMOO在音乐和综艺界继续大展拳脚。兼具实力与人气的MAMAMOO在猪年年初选择休整，也许正是在为新的一年积蓄力量吧。

同样迎来本命年的还有GFRIEND金韶情。在2019年伊始，GFRIEND就已经有了动作。1月14日发行了出道以来的第二张正规专辑《TIME FOR US》，主打歌《太阳啊》依旧火遍各大打歌节目，音源榜成绩也十分理想，为GFRIEND的新年开了一个好头。一直有着“Power清纯”修饰的GFRIEND，出道已有3年之久，在黄金猪年是否会尝试全新突破，是否会挑战女团的必杀技——性感风，让人备受期待。

而说到“清纯女团”的“元祖”，应该是Apink了。Apink也是“本命团”，成员中金南珠出生于1995年猪年。在GFRIEND或TWICE面临转型的节点时，Apink早已完成了华丽转身。去年发行的《1点都没有》，让大家看到了Apink十分惊艳的一面。Apink将这一风格延续到不久前发行的《%%》之中，演唱者对爱情直率的态度，形象上也变得更加小女人。Apink似乎不会再回到当初《Mr. chu》时仅有蜜糖般甜蜜的初恋女友形象了，略带冷艳、性感、梦幻以及神秘的团队风格，似乎已更加勾起粉丝们的好奇。





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◆1983年出生：Super Junior利特、金希澈,金高恩

Super Junior成员中利特和金希澈属猪。两位成员是团队中在综艺节目方面发展较为顺利的。利特不仅在多档综艺节目中表现优秀，并凭借其大方稳健的台风，经常会被邀请主持大型直播。而金希澈则幽默感十足，且才华横溢、反应灵活，因此像《认识的哥哥》一类气氛活泼的综艺，希澈在其中也可谓是游刃有余。两位成员在本命年除了随Super Junior发行音乐外，预计依然会坚守综艺岗位。另外，希澈在solo音乐方面，也有望再出新作。之前与闵庚勋合作的两首单曲都获得了不错的口碑，若两人在《认识的哥哥》中继续愉快合作，2019年听到两人合唱的新歌，也并非不可能。

HAHA夫人歌手金高恩每年至少会有一张新作品面世。今年迎来本命年的她，除了演艺事业备受关注外，去年末传出的怀孕喜讯，也成为大众瞩目的话题。宝宝诞生后也将和金高恩一样属猪，名副其实的“黄金猪宝宝”。金高恩经纪公司透露，在宝宝出生前，她讲专心休息、养胎。因此，若今年内有计划回归，估计也将会是在年末时节。





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◆ 1971年出生：朴振英，柳熙烈

作为歌手出道且至今仍活跃在乐坛的音乐人，基本都已经转战幕后做音乐制作人或成立经纪公司了。但也有“大包大揽”的全能型音乐人，比如JYP老板朴振英。

1971年出生的朴振英，不仅在歌唱和音乐制作、艺人培养方面表现出色，近些年更是在综艺节目中频繁亮相，并获得了很好的反响。不久前，朴振英又参演了一档全新综艺节目《Super Intern》，将以演艺公司老板的身份，挖掘各类演艺界新人，并最终帮助他们就业。2019年，朴振英也将继续其艺人培养事业。除了本国艺人，朴振英还将与海外演艺公司合作，挖掘更多国际演艺人才。目前，JYP娱乐已经确定与日本索尼音乐合作，培养全新女团。该企划名为“GIRLS GROUP PROJECT”。据称，该企划也是朴振英“JYP 2.0”蓝图的一环，今年夏天将举行大规模选秀活动。

与朴振英同岁的音乐人柳熙烈，去年将主要精力放在了音乐类综艺节目中，多档节目都成为了收视率极高的佳作。同时，作为Antenna娱乐公司的代表，在对旗下艺人的宣传和推动上不遗余力。但作为音乐人，柳熙烈去年交了白卷，让他的粉丝稍有些遗憾。但2019年粉丝们似乎可以有所期待。去年在柳熙烈参演某档音乐节目发布会上，他透露称：“其实一直都在进行音乐创作，届时可能会以Toy的身份发行音乐小品集或音乐插画集。”而其主持的人气音乐节目《柳熙烈的写生簿》也已退出音源企划，因此，2019年有望再次听到Toy柳熙烈创作的优秀音乐作品。