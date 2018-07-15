美北选在河内举行首脑会谈的背景

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有评价认为，得益于美国的让步，越南河内被敲定为第二次美北首脑会谈举办地。





北韩基于多个原因希望在越南首都河内举行第二次美北首脑会谈。越南是北韩的传统友邦，而河内有北韩大使馆，且河内位于北韩国务委员长金正恩专机可抵达的范围之内。同时，北韩希望借鉴越南的改革开放模式。对金正恩来说，如果在河内举行美北首脑会谈，还可以此次会谈为契机，对越南进行国事访问，并举行北越首脑会谈。对于很少出访海外的北韩最高领导人来说，越南河内是最适合进行访问的地区。截至目前，北韩最高领导人出访的国家仅限于中国和俄罗斯等一小部分国家，原因之一是北韩被国际社会孤立，但更大的原因是北韩有不公开最高领导人移动路径的惯例，金正恩访问新加坡是前所未有的事情，因此除河内之外，北韩难以考虑在其他地区举行会谈。





而美国更希望在岘港举行美北首脑会谈是因为岘港基础设施较完善，且有利于警护和礼宾工作的顺利进行。





首脑会谈举办地是左右会谈能否成功的重要因素。但有分析认为，对美国来说，此次无论是在河内还是在岘港举行会谈都无明显差异。但对北韩来说，会谈举办地就显得非常重要，甚至会影响会谈能否举行。因此，有分析认为，美国最终在此问题上作出让步可能是一个谈判战略。也就是说，为了在其他问题上得到北韩更多的让步而在对自身影响不大却对对方影响较大的问题上作出让步。这也是外界将美国的让步视为“小让步”的原因。